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Abdullah Gül'den Bahçeli ve Erdoğan'a tam destek! Övgüyle bahsetti: "Olağanüstü bir adım"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.01.2025 10:16
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan yeni süreç hakkında açıklamalar geldi. "Bahçeli’nin açıklamalarını olağanüstü bir adım olarak değerlendiriyorum" diyen Gül, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Bu adım Türk milliyetçiliğine yapılmış en büyük hizmet. Cumhurbaşkanı’nın konumu gereği daha temkinli hareket etmesinin doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum."

Abdullah Gül'den Bahçeli ve Erdoğan'a tam destek! Övgüyle bahsetti: "Olağanüstü bir adım"
  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası başlayan yeni süreci değerlendirdi. Karar Gazetesi'ne konuşan Abdullah Gül, Bahçeli'nin açıklamalarını "olağanüstü bir adım" olarak nitelendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konumu gereği daha temkinli hareket etmesinin de doğru bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARINI ‘OLAĞANÜSTÜ BİR ADIM’ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

"Türkiye’de kimilerinin ‘Kürt meselesi’, kimilerinin ‘terör meselesi’ olarak adlandırdığı bu konu, ülkenin en önemli sorunlarından biridir. Ben de Cumhurbaşkanlığı dönemimde ve daha önceki pozisyonlarımda meselenin mutlaka Türkiye’nin kendi inisiyatifiyle gündemden düşmesi gerektiğini savundum. Bu bakış açısına sahip biri olarak, Sayın Bahçeli’nin açıklamalarını ‘olağanüstü bir adım’ olarak değerlendiriyorum.

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'MİLLİYETÇİLİĞE EN BÜYÜK HİZMET'

Bu adım Türk milliyetçiliğine yapılmış en büyük hizmet. Türk milliyetçiliğini geniş bir perspektiften ele aldığınızda, Türkiye’nin güçlü bir ülke haline gelmesi, sorunlarından arınarak tüm enerjisini halkının mutluluğu ve refahına odaklaması, uluslararası arenada seçkin ve çevresine ilham veren bir toplum olarak yer alması anlamını taşır. Türkiye’nin artık tüm enerjisini halkının mutluluğuna vermesi gerektiğine inanıyorum.

"BAHÇELİ'NİN ADIMI SON DERECE ÖNEMLİ BİR GELİŞMEDİR"

Bu tür sorunlarda, en zıt görüşlere sahip kesimlerin diyalog ve anlayış geliştirmesi, çözüm için bir gerekliliktir. Aksi halde, kutuplaşma devam eder ve her taraf, kendi bakış açısına göre meseleyi konsolide etmeye çalışır. Bu bağlamda, Milliyetçi Hareket Partisi’nin geçmişte bu konuda en keskin duruşa sahip taraf olduğunu göz önünde bulundurursak, Sayın Bahçeli’nin bu adımı son derece önemli bir gelişmedir.

Abdullah Gül'ün açıklamalarına katılıyor musunuz?

Gül'ün görüşlerine katılıyorum.
Bu tür açıklamaların önemi yok.

'"ERDOĞAN'IN DESTEĞİ SAMİMİ"

Gelinen aşamada geçmişteki bazı tutumların artık geride bırakılması gerekiyor. Bu süreçte, hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın desteğini samimi bir şekilde gördüğümü ifade etmek istiyorum. Bazı kesimler, Cumhurbaşkanı’nı daha aktif bir rol üstlenirken görmek isteyebilir. Ancak, Cumhurbaşkanı’nın konumu gereği daha temkinli hareket etmesinin doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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