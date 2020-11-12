Abdullah Gül'ün başbakanlığı dönemindeki danışmanı FETÖ'den beraat etti

Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Ayşe Yılmaz, Emine Korkmaz, Nihan Demirci, Derya Akşit, Hatice Metin Bakır, Belma Çobanoğlu ve Kadriye Metin ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısı’na esas hakkındaki mütalaasında bir değişiklik olup olmadığını sordu.

Mütalaasını tekrarlayan savcı, Hatice Metin Bakır ile Derya Akşit’e ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini, Ayşe Yılmaz, Belma Çobanoğlu, Kadriye Metin, Emine Korkmaz ile Nihan Demirci’nin ise baraatini talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar Bakır ve Akşit, iddia edildiği gibi 'ByLock' kullanmadıklarını, Bank Asya'ya para yatırmalarının örgüt liderinin talimatından önce olduğunu ileri sürdü. Her iki sanık da suçlamalarla ilgili dosyada maddi delil bulunmadığını, itirafçı beyanları nedeniyle bu davada sanık olduklarını belirterek, beratlerini istedi. Savcının beratlerini istediği 5 sanık ise mahkemenin mütalaa doğrultusunda karar vermesini talep etti.

2 SANIĞA CEZA VERİLDİ, 5 SANIK BERAAT ETTİ

Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Hatice Demir Bakır ve Derya Akşit’e, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası verdi. Mahkeme, aralarında Ayşe Yılmaz’ın da bulunduğu 5 sanığın ise beraatine hükmetti.

(DHA)

