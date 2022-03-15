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Abramovich’in genç aşkı! 25 yaşında bir sunucu olduğu iddia edildi

15.03.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç kez evlenen Chelsea sahibi ve yedi çocuk babası 55 yaşındaki iş insanı Roman Abramovich'in Ukrayna kökenli olduğu düşünülen bir televizyon yıldızıyla romantik bir ilişki içinde olduğu iddia edildi.

Abramovich’in genç aşkı! 25 yaşında bir sunucu olduğu iddia edildi

Chelsea FC'nin sahibi Roman Abramovich, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Kremlin ile olan bağlantıları nedeniyle geçen hafta yaptırıma uğradı. Üç kez evlenen Abramovich'in oyuncu ve müzisyen Alexandra Korendyuk'a aşık olduğu iddiaları ilk kez bir Rus magazin köşe yazarı tarafından ortaya atıldı.

"BİR YILLIK BİR İLİŞKİ"

Köşe yazarı "Roman Abramovich'in yeni sevgilisi çok ilginç. Yılın başında, Alexandra Korendyuk’ un oligarkın kalbini çaldığı iddia edildi. Genç kadın hakkında çok az bilgi var, ancak müzik endüstrisinde bir şirketin kurucusu olduğu söyleniyor" dedi. Genç kadının soyadına bakılırsa Ukraynalı aile köklerine sahip olma ihtimali olduğunu da ekledi.

Bir kaynak "Abramovich'in, Putin'le olan bağlantıları nedeniyle yaptırıma maruz kalırken, Ukrayna kökenli bir bayanla da bağlantılı olması ironik. Onda ne gördüğünü anlamak kolay ve görünüşe göre bu, bir yıla kadar devam eden bir ilişki" ifadelerini kullandı.

Bir magazin sitesi "Alexandra'nın sessiz bir yaşam tarzına öncülük ettiği, özellikle sosyal medyada kendisi hakkında pek konuşmadığı, daha önce birkaç film projesinde görülmüş olması önemli detaylar" diye açıkladı.

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DAHA ÖNCE ÜÇ EVLİLİK YAPMIŞTI

Abramovich, servetini kazanmadan önce 1987 yılında ilk eşi 56 yaşındaki Olga Yurevna Lysova ile evlendi, ancak çift üç yıl sonra ayrıldı. Daha sonra 1991 yılında 54 yaşındaki hava hostesi Irina Vyaçeslavovna Malandina ile evlendi ve çiftin beş çocuğu oldu. Irina Londra'ya yerleşmeden önce Moskova'da boşandılar.

27 yaşındaki kızları Sofia, geçtiğimiz günlerde Instagram'da Ukrayna'nın işgalini eleştiren savaş karşıtı paylaşımıyla dikkat çekti. Sofia paylaşımında "Kremlin'in propagandasının en büyük ve en başarılı yalanı, çoğu Rus'un Putin'in desteklediği yalanıdır." ifadelerine yer vermişti.

Abramovich son eşi Daha Zhukova ile on yıl birlikte olduktan sonra 2017 yılında boşandılar. Çiftin ABD'de doğmuş iki çocuğu var.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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