Elon Musk, teke tek düelloya davet etmişti! Kremlin Elon Musk’ın davetini yanıtsız bırakmadı

Elon Musk, paylaştığı tweette Rusya lideri Putin'i teke tek düelloya davet etmişti. Musk, "Vladimir Putin'e teke tek dövüşte meydan okuyorum" dedi. Teknoloji milyarderinin Twitter'dan Rus alfabesini kullanarak doğrudan Putin'e seslendiği dövüş davetine Kremlin cephesinden yanıt gecikmedi. Sosyal medya paylaşımında Ukrayna için Putin ile teke tek dövüşmeye hazır olduğunu dile getiren Musk'ın paylaşımı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

KREMLİN CEVAPSIZ BIRAKMADI

Putin'e doğrudan seslendiği sosyal medya paylaşımında Musk, Rusya'nın resmi Twitter hesabını da etiketleyerek "Bunu kabul ediyor musun?" diye sordu. Elon Musk'ın sosyal medyadan yaptığı meydan okumayı Kremlin cevapsız bırakmadı. Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un başkanından anında yanıt geldi.

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un Genel Müdür Dmitry Rogozin sosyal medyadan sert ifadelerle Musk'ı hedef aldı. Rogozin, "Küçük şeytan, hala gençsin. Benimle rekabet et zavallı; bu sadece zaman kaybı olur. Önce kardeşimi yenmen gerek." ifadelerini kullandı.

Rogozin daha sonra Rus şair AS Puşkin'in bir eserinden alıntı yaparak kendi edebi referansıyla karşılık verdi. Puşkin'in hikayesi tembel bir Rus ortodoks rahibinin basit bir işçiyi ucuz işçi olarak seçmesini anlatır, ancak sözde onun kuklası olan bu karakter daha sonra rahibi alt eder ve onu delirtir.

"JÜPİTER'E GÖNDERECEĞİNDEN EMİNİM"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Tesla'nın kurucusuna Putin'i Jüpiter'e göndermesi için çağrıda bulunarak Musk ile Rusya'nın kozmonot teşkilatının başkanı arasındaki hararetli tartışmaya dahil oldu. Fedorov, "Elon Musk'un Putin'i Jüpiter'e gönderebileceğinden eminim" dedi.



