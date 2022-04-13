Abramovich’in kanatlı konağı! 270 milyon sterlin harcadı

Yaklaşık 6,4 milyar sterlin değerinde mal varlığı olduğu bildirilen Rus oligark, 2003 yılında Blues'un mülkiyetini satın aldığından beri yüklü harcamalarını futbola çevirmesiyle tanınıyor. Chelsea'yi dünyanın en başarılı kulüplerinden biri haline getirme yolunda son yirmi yılda düzenli olarak büyük isimlere çalıştı. Ancak tartışmasız en harika harcaması, geçen yıl Aralık ayında özel jet filosuna eklediği muhteşem Boeing 787 için oldu.

ÜÇ KİŞİDEN BİRİ

Abramovich, 2021'in sonlarında bu uçağın özel bir versiyonuna sahip olan üçüncü kişi oldu. Diğer ikisi sadece Meksika hükümetine ve bir özel uçuş seferi firmasına ait. Forbes Rusya, yeni uçağının lüks bir kabin ve diğer özellikleri için harcanan 100 milyon dolar da (77 milyon £) dahil olmak üzere 350 milyon dolara (269 milyon £) mal olduğunu iddia etti. 224 metrekarelik bir alanı olan lüks araç 50 yolcu, 10 güvenlik personeli, 10 personel ve 30 misafir ağırlayabilen uçan bir konağa benzetiliyor.

SAVUNMA SİSTEMİ DE OLACAK

Aracının içinin nasıl göründüğü bilinmiyor ancak rahat oturma odaları, taze yiyecekler sunan bir mutfak, birkaç banyo ve yatak odaları olması muhtemel. Ayrıca yerleşik bir savunma sistemine sahip olması da bekleniyor.

‘HAYDUT’U 100 MİLYON DOLARA SATACAK

Önündeki siyah Zorro maskesi çizimi nedeniyle Haydut olarak isimlendirilen bir önceki jeti, 100 milyon dolara satışa sunuldu. Bu aracın da üç misafir odası, bir okuma odası, yemek odası, oturma odası ve iki konuk banyosu vardı.



