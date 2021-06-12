Acı biber yeme turnuvalarının değişmez yarışmacısıydı! Pala lakaplı Cemal Aydoğan hayatını kaybetti

Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi’nde seracılık ile geçimini sağlayan ve yaklaşık 10 yıldan beri Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen acı biber yeme yarışmasının en renkli siması olan Cemal Aydoğan (56) yaşamını yitirdi.

ÜRETTİĞİ SEBZELERİ HALE GÖTÜRÜRKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Evli ve 3 çocuk babası olan Cemal Aydoğan, ürettiği sebzeleri Kumluca Toptancı Hali’ne götürürken kalp krizi geçirdi. Ambulans ile özel hastaneye kaldırılan Aydoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞOVLARIYLA AKILLARDA YER EDİNMİŞTİ

Cemal Aydoğan, ilçede esnaflık yapan Hüseyin Özdilek (56) ile birlikte yaklaşık 10 yıldan beri Tarım ve Seracılık Festivali’nde düzenlenen acı biber yarışmasında yaptıkları şovlarla akıllarda yer edinmişti. Pala lakaplı Cemal Aydoğan’ın yarışmalara birlikte katıldığı arkadaşı Hüseyin Özdilek, çok üzgün olduğunu, bir gün önce akşam birlikte sohbet edip çay içtiklerini söyledi. Cemal Aydoğan’ın ölüm haberi ilçe halkı tarafından üzüntüyle karşılandı. (İHA)





