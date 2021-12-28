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Acı haber bu kez Esenyurt'tan! Sahte içki nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti

28.12.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte içki kâbusu devam ediyor. Bu kez acı haber Esenyurt’tan geldi. 55 yaşındaki bir kişi evinde kullandığı sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti. Polis, şahsın sahte içkiyi nereden aldığını tespit etmek için çalışma başlattı.

Acı haber bu kez Esenyurt'tan! Sahte içki nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti

Olay, saat 19.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi 1471 Sokak’taki bir binada yaşandı.

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YARDIM ÇIĞLIKLARI

İddiaya göre, Kemal Gercik (55) 4 katlı binanın bodrum katındaki evinde, henüz bilinmeyen bir yerden aldığı sahte alkolü kullandı. Sahte alkolden zehirlenen Gercik’in yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAŞILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise Kemal Gercik’i kontrol etti. Ekiplerin yaptığı kontrollerde 55 yaşındaki Kemal Gercik’in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Gercik’in sahte içkiyi nereden aldığını belirlemek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından, Kemal Gercik’in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt sahte içki
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