HABER

Acı haber gece yarısı geldi! Cesedi 20 metre uzaklıkta bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 02:45 | Son Güncelleme

Siirt'te otomobilin Botan Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan babanın cesedine ulaşıldı.

Acı haber gece yarısı geldi! Cesedi 20 metre uzaklıkta bulundu

Eski Siirt-Eruh kara yolunda otomobilin Botan Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan sürücü Mehmet Selim Özalp'ın (46) cesedi, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ile UMKE görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde kazanın meydana geldiği yerden 20 metre uzaklıkta bulundu.

Özalp'in cenazesi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mehmet Selim Özalp (46) idaresindeki 56 AAC 681 plakalı otomobil, eski Siirt-Eruh kara yolunun 15. kilometresinde Botan Çayı'na devrilmiş, araçta bulunan Serhat (21) ve Sait Özalp (23) kardeşler kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken sürücü baba Özalp ise kaybolmuştu. (AA)

Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı
Türkiye’den skandal karara tepkiler peş peşe geldi!Türkiye’den skandal karara tepkiler peş peşe geldi!
Hatay'da korkutan deprem!Hatay'da korkutan deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siirt Botan Çayı trafik kazası Mehmet Selim Özalp

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

YSK kararını verdi! O ilçede seçim iptal edildi

YSK kararını verdi! O ilçede seçim iptal edildi

CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi! HDP mazbatayı reddetti

CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi! HDP mazbatayı reddetti

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’den skandal karara tepkiler peş peşe geldi!

Türkiye’den skandal karara tepkiler peş peşe geldi!

Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Hatay'da korkutan deprem!

İbrahim Kalın'dan İtalya'ya tepki: Şiddetle reddediyoruz

İbrahim Kalın'dan İtalya'ya tepki!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İtalya'ya kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İtalya'ya kınama

MPİ Sayısal Loto 10 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı!

MPİ Sayısal Loto 10 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı!

10 Nisan 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

10 Nisan 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.