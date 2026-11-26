Bursa'nın Gürsu ilçesinden kahreden bir haber geldi. Boşanma aşamasındaki Filiz Yeşilyurt ve Taksim Yeşilyurt, çocuklarının gittiği okulun önünde tartıştı. Tartışma sonucu Taksim Yeşilyurt, eşini silahla öldürdü, ardından kaçıp kendini de vurdu.

ÇOCUĞUNU ALMAK İÇİN GELEN EŞİYLE TARTIŞTI

Olay, saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Fatih Caddesi Atatürk İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre; çocuğunu okuldan almak için gelen Filiz Yeşilyurt ile boşanma aşamasındaki eşi Taksim Yeşilyurt arasında tartışma çıktı.

OKULUN ÖNÜNDE EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Taksim Yeşilyurt, yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti. Kulak ve omzuna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılan kadın, ağır yaralandı.

KAÇIP BİRKAÇ SOKAK ÖTEDE KENDİNİ VURDU

Olayın ardından kaçan şüpheli, birkaç sokak ileride aynı silah ile göğsüne ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Filiz Yeşilyurt, ambulansla kaldırıldığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nde; Taksim Yeşilyurt da kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.