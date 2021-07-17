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Acı olay! Batman Çayı'na giren genç boğuldu

17.07.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 17 yaşındaki Muhammed Eryılmaz, serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda boğuldu.

Acı olay! Batman Çayı'na giren genç boğuldu

Olay, öğle saatlerinde Silvan ilçesindeki Malabadi Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Batman Çayı'na giren Muhammed Eryılmaz'ın akıntıya kapıldığını fark eden çevredekiler, kurtarma çalışması başlatıp, ekiplere ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Diyarbakır ve Batman AFAD ekipleri ile Batman Belediyesi bünyesindeki dalgıçlar sevk edildi.

Kurtarma ekipleri Batman Çayı'nda 2 saat sürdürdükleri arama çalışmalarında Muhammed Eryılmaz'ın cansız bedenine ulaştı.

Muhammed'in cenazesi otopsi için Silvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
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