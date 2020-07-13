Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? İşte Acı Tatlı Ekşi oyuncuları ve konusu!

Acı Tatlı Ekşi filmi vizyona girdiği 2017 yılında gördüğü büyük ilginin ardından bu kez de televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Acı Tatlı Ekşi TV’de ne zaman yayınlanacağına dair izleyiciler merak içinde. Film 13 Temmuz akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında olacak. 1 saat 46 dakika süren Acı Tatlı Ekşi imdb puanı ise 6’dır. Acı Tatlı Ekşi hangi filmin uyarlaması sorusunun cevabı da televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Film, 2013 yapımı olan A Wedding Invitation filminde uyarlandı.

Acı Tatlı Ekşi oyuncuları

Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu’nun gerçekleştirdiği Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları arasında Duygu karakteri ile Özge Özpirinçci ve Murat karakteri ile Buğra Gülsoy bulunuyor. Dizide bu iki başarılı oyuncunun yanı sıra Yusuf Akgün, Füsun Demirel, Gözde Türkpençe, Osman Alkaş, Rahmi Dilligil ve Somer Karvan rol alıyor.

Acı Tatlı Ekşi konusu

Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ile büyük ilgi çekti. Çocukluklarından beri birbirlerine aşık olan ve beraber büyüyen Duygu ile Murat, ilgi çekici bir hikayenin parçasıdır. Murat, yıllar boyunca Duygu’ya kavuşmanın hayaliyle yaşar. Üniversiteden mezun olacağı sırada Duygu’ya evlenme teklifi eder ama beklenmedik bir cevap ile karşılaşır. Kendini evliliğe hazır hissetmeyen Duygu’nun bazı hayalleri vardır. Duygu ve Murat bunun üzerine bir anlaşma yapar ve beş yıl sonra her ikisi de eğer evlenmemişse birbiriyle evlenecektir. Ancak yeniden birleşecekleri güne kadar hayat, Duygu ve Murat için bambaşka planlar yapar.