MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? İşte Acı Tatlı Ekşi oyuncuları ve konusu!

Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? İşte Acı Tatlı Ekşi oyuncuları ve konusu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 11:32 | Son Güncelleme

Acı Tatlı Ekşi filmi televizyon ekranlarında bir kez daha izleyicilerle buluşuyor. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan filmle alakalı izleyiciler bazı önemli detayları merak etmeye başladı. İşte vizyona girdiği 2017 yılında büyük bir ilgi gören Acı Tatlı Ekşi oyuncuları ve konusu...

Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? İşte Acı Tatlı Ekşi oyuncuları ve konusu!

Acı Tatlı Ekşi filmi vizyona girdiği 2017 yılında gördüğü büyük ilginin ardından bu kez de televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Acı Tatlı Ekşi TV’de ne zaman yayınlanacağına dair izleyiciler merak içinde. Film 13 Temmuz akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında olacak. 1 saat 46 dakika süren Acı Tatlı Ekşi imdb puanı ise 6’dır. Acı Tatlı Ekşi hangi filmin uyarlaması sorusunun cevabı da televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Film, 2013 yapımı olan A Wedding Invitation filminde uyarlandı.

Acı Tatlı Ekşi oyuncuları

Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu’nun gerçekleştirdiği Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları arasında Duygu karakteri ile Özge Özpirinçci ve Murat karakteri ile Buğra Gülsoy bulunuyor. Dizide bu iki başarılı oyuncunun yanı sıra Yusuf Akgün, Füsun Demirel, Gözde Türkpençe, Osman Alkaş, Rahmi Dilligil ve Somer Karvan rol alıyor.

Acı Tatlı Ekşi konusu

Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ile büyük ilgi çekti. Çocukluklarından beri birbirlerine aşık olan ve beraber büyüyen Duygu ile Murat, ilgi çekici bir hikayenin parçasıdır. Murat, yıllar boyunca Duygu’ya kavuşmanın hayaliyle yaşar. Üniversiteden mezun olacağı sırada Duygu’ya evlenme teklifi eder ama beklenmedik bir cevap ile karşılaşır. Kendini evliliğe hazır hissetmeyen Duygu’nun bazı hayalleri vardır. Duygu ve Murat bunun üzerine bir anlaşma yapar ve beş yıl sonra her ikisi de eğer evlenmemişse birbiriyle evlenecektir. Ancak yeniden birleşecekleri güne kadar hayat, Duygu ve Murat için bambaşka planlar yapar.

Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?

Acı Tatlı Ekşi nerede çekildi konusunda da izleyiciler merak içerisinde. Acı Tatlı Ekşi filmi çekimleri İzmir’de gerçekleştirildi. Bazı sahnelerinin İstanbul’da çekildiği film, genel olarak İzmir’de çekildi. İzmir’de ise çekim için Çeşme’ye bağlı Alaçatı Mahallesi ile Urla ilçesi tercih edildi. Benzer şekilde filmin sahil ve deniz sahnelerinin çekimleri de İzmir’de yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Survivor'da Aycan'ın Barış'a sorusu olay oldu! Acun Ilıcalı müdahale ettiSurvivor'da Aycan'ın Barış'a sorusu olay oldu! Acun Ilıcalı müdahale etti
Acun'a değen yaşıyor! İşte ünlü ettiği isimlerAcun'a değen yaşıyor! İşte ünlü ettiği isimler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Komşu ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

Komşu ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

Korkutan koronavirüs açıklaması! Rekor artış

Korkutan koronavirüs açıklaması! Rekor artış

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
John Travolta’nın eşi hayatını kaybetti! John Travolta kimdir? John Tralvo eşi kimdir?

Usta oyuncunun acı günü!

Ozan Güven'e hapis istemi! 13,5 yıla kadar...

Ozan Güven'e hapis istemi! 13,5 yıla kadar...

Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy’u sosyal medya hesabında paylaştı

Burcu Esmersoy'u paylaştı! Ortalık karıştı

Survivor'da Aycan'ın Barış'a sorusu olay oldu! Acun Ilıcalı müdahale etti

Survivor'da Aycan'ın Barış'a sorusu olay oldu! Acun Ilıcalı müdahale etti

Alessandra Ambrosio denizde çocuklar gibi eğlendi

Denizde çocuklar gibi eğlendi

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.