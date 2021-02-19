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Açık havada sanata ulaşmak isteyenler için dünyanın 5 muhteşem heykel parkı

Seray Üstün Seray Üstün 19.02.2021 17:42 | Son Güncelleme:
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Açık havada sanata ulaşmak isteyenler için dünyanın 5 muhteşem heykel parkı

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyada etkili olmasıyla beraber kapalı alanlara olan talep azaldı. Koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirler kapsamında insanlar kapalı alanlarda daha az zaman geçirmeye başladı. Bu durumda sanatseverleri açık havadaki heykel parklarına yöneltti. İşte karşınızda milyonlarca turisti ağırlayan açık hava heykel parkları...

Sanat eserlerinin büyük bir bölümü müzeler ve galeride sergilenir. Ancak dünyanın pek çok ülkesinde sanatın doğayla buluştuğu heykel parkları yer alıyor. Modern sanat eserleri, klasik heykeller ve daha birçok sanat eserini barındıran parklar, doğa, insan ve sanat arasında bağ kuruyor. Açık havada sanata doyacağınız, dünyanın 5 muhteşem heykel parkını sizler için araştırdık.

STORM KING SANAT MERKEZİ (NEW YORK)

STORM KİNG

1960 yılında Ralp E. Ogden tarafından kurulan ve Hudson Nehri Okulu öğrencilerinin resimlerinin sergilendiği Storm King Sanat Merkezi, şimdilerde 20. yüzyılın en beğenilen sanatçılarının eserlerine ev sahipliği yapıyor. Pazartesi ve Salı günleri dışında ziyarete açık olan park, 500 dönümlük bir alan üzerine kurulu. Adını yakınındaki Storm King Dağı’ndan alan sanat merkezi, Alexander Calder, Jean Shin, Mark Dion, Grace Knowlton ve Maya Lin gibi sanatçıların eserlerini barındırıyor.

KRÖLLER-MÜLLER MÜZESİ (HOLLANDA)

KRÖLLER

Dünyaca ünlü ressam Van Gogh’un eserlerinin bir kısmının sergilendiği Kröller-Müller Müzesi, ismini de bu ünlü sanatçıdan alıyor. Van Gogh’u ilk keşfedenlerden biri olan sanat koleksiyoncusu Helene Kröller- Müller’den adından ilham alınarak oluşturulan bu müze, 1938 yılında açıldı. Hollanda’nın Otterlo kentinde bulunan müzedeki birçok eser Kröller-Müller’in 1935 yılında Hollanda devletine bağışladığı koleksiyonundan oluşuyor. Müzede Van Gogh’un yanı sıra, Pablo Picasso’nun da eserleri bulunuyor.

LOUISIANA MODERN SANAT MÜZESİ (DANİMARKA)

LOUISANA

1958 yılında ziyaretçilere açılan müzede, Danimarkalı yerel sanatçıların yanı sıra uluslararası sanatçıların da çalışmaları sergileniyor. Müzenin koleksiyonunda, farklı tarzdaki modern sanat eserleri yer alıyor. Asger Jorn, Richard Mortensen gibi İskandinav sanatçıların yanı sıra, pop artın en önemli temsilcilerinden olan Andy Warhol’un eserlerinden bazıları da müzede sergileniyor. Müzenin bahçesinde ise, farklı sanatçılara ait pek çok heykel bulunuyor. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a yarım saatlik uzaklıkta olan Louisiana Modern Sanat Müzesi, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

EKEBERGPARKEN (OSLO, NORVEÇ)

EKEBERGPARKEN

Norveç’in Oslo şehrinin güney kesiminde yer alan bu milli park 25.5 dönümlük ormanlık bir alanda kuruludur. Sanat koleksiyoncusu Christian Ringnes tarafından finanse edilen parkta, Salvador Dali’nin Venüs de Milo heykelinin yanı sıra, ünlü Sırp performans sanatçısı Marina Abramovic’in eserleri de sergileniyor. 2013’ten beri açık olan müzede, eserler mekanla bütünleştiriliyor.

HAKONE AÇIK HAVA MÜZESİ (HAKONE, JAPONYA)

hakone 2

Japonya’daki ilk açık hava müzesi olan Hakone, 1969 yılında hizmete açıldı. Koleksiyonunda binden fazla heykel bulunan Hakone Açık Hava Müzesi, ülkenin en gözde sanat merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Müzede Taro Okamoto, Yasua Mizui gibi Japon sanatçılar dışında, Picasso, Henry Moore gibi uluslararası sanatçıların da eserleri sergileniyor.

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