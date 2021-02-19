Açık havada sanata ulaşmak isteyenler için dünyanın 5 muhteşem heykel parkı

Sanat eserlerinin büyük bir bölümü müzeler ve galeride sergilenir. Ancak dünyanın pek çok ülkesinde sanatın doğayla buluştuğu heykel parkları yer alıyor. Modern sanat eserleri, klasik heykeller ve daha birçok sanat eserini barındıran parklar, doğa, insan ve sanat arasında bağ kuruyor. Açık havada sanata doyacağınız, dünyanın 5 muhteşem heykel parkını sizler için araştırdık.

STORM KING SANAT MERKEZİ (NEW YORK)

1960 yılında Ralp E. Ogden tarafından kurulan ve Hudson Nehri Okulu öğrencilerinin resimlerinin sergilendiği Storm King Sanat Merkezi, şimdilerde 20. yüzyılın en beğenilen sanatçılarının eserlerine ev sahipliği yapıyor. Pazartesi ve Salı günleri dışında ziyarete açık olan park, 500 dönümlük bir alan üzerine kurulu. Adını yakınındaki Storm King Dağı’ndan alan sanat merkezi, Alexander Calder, Jean Shin, Mark Dion, Grace Knowlton ve Maya Lin gibi sanatçıların eserlerini barındırıyor.

KRÖLLER-MÜLLER MÜZESİ (HOLLANDA)

Dünyaca ünlü ressam Van Gogh’un eserlerinin bir kısmının sergilendiği Kröller-Müller Müzesi, ismini de bu ünlü sanatçıdan alıyor. Van Gogh’u ilk keşfedenlerden biri olan sanat koleksiyoncusu Helene Kröller- Müller’den adından ilham alınarak oluşturulan bu müze, 1938 yılında açıldı. Hollanda’nın Otterlo kentinde bulunan müzedeki birçok eser Kröller-Müller’in 1935 yılında Hollanda devletine bağışladığı koleksiyonundan oluşuyor. Müzede Van Gogh’un yanı sıra, Pablo Picasso’nun da eserleri bulunuyor.