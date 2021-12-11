Acının faydaları saymakla bitmiyor! Kolesterolü bile düşürüyormuş

Hemen hemen her yemeğin eşlikçisi acı biber turşuları ile çorbalarımıza ve sulu yemeklerimize lezzet katan isot, pul biber ve karabiber, mutfaklarımızın olmazsa olmazlarından. Dört mevsim severek tükettiğimiz acı biber ve baharatlar lezzetli olduğu kadar sağlık için de faydalı. Peki bu faydalar neler? İşte sizi şaşırtacak bilgiler...

ACI BİBER TÜKETİMİYLE KALP KRİZİ VE KANSERDEN KORUNUN

Araştırmalar acı biberin içeriğindeki bileşenlerin kalp krizi ve kanser risklerine karşı koruyucu olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra acı tüketiminin, metabolizmayı ve kan dolaşımını hızlandırdığı için vücudu felç riskine karşı koruduğu da biliniyor. Yine kan basıncını düzenlemesi nedeniyle tansiyon hastalarına da öneriliyor. Günde bir adet acı biber tüketmek veya yemeklerinizde kullanabileceğiniz bir miktar acı baharat, bütün bu hastalıklara karşı kendinizi korumanıza yardımcı oluyor. Ancak doğru kullanım için mutlaka doktorunuza danışmanız gerekiyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİZİ ACI BİBERLE RAHATLATIN

Acı biber bağırsak ve mide ülserine iyi gelirken sindirimi de hızlandırıyor. Bu sayede kabız olma riskini azaltıyor. Bütün bunların yanı sıra yemeklerle birlikte acı tüketmek, mide kramplarına ve gaz problemlerine iyi geliyor. Sindirim sisteminde ortaya çıkabilecek kanser çeşitlerinde de önleyici rol oynayabiliyor. Ayrıca iştah açıcı bir etkisi de bulunuyor.

KAPSAİSİNLE BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

Acı tadını oluşturan etkin madde, kapsaisin. Tat vermenin yanı sıra kapsaisin, C vitamini özelliği de taşır. Bu nedenle turunçgillerden çok daha fazla C vitaminini bünyesinde bulundurur. Ayrıca antioksidan özelliğiyle vücudu toksinlerden ve iltihaptan temizleyerek bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir. Böylece mevsim geçişlerinde ve özellikle kış aylarında uygun miktarda acı tüketimi, sağlığınız ve bağışıklığınız için çok faydalı olabilir.

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜN

Yapılan çalışmalar acı biber tüketiminin vücuttaki trigliseritleri düşürerek kötü kolesterolü de azalttığını gösteriyor. Ancak acı tüketiminin pek çok faydasının yanı sıra fazla tüketimi sağlık için zararlı olabiliyor. Bu nedenle her besinde olduğu gibi acı biber ve türevlerini de ölçülü tüketmeye özen göstermek ve mutlaka doktora danışmak gerekiyor.

