Markete kadar gitmenize gerek yok! Faydaları saymakla bitmeyen kefiri evde kolayca mayalayabilirsiniz

Kefir, görünüm olarak karnabahar tanelerini andıran bir maya türü olarak biliniyor. Süte eklenerek mayalanan kefir, vücut gelişimi için gerekli birçok önemli vitamin ve mineralleri içeriyor. Aynı zamanda probiyotik özelliği sayesinde mide ve bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sistemine olumlu katkılar yapıyor. Siz de evinizde kefir mayalayarak bu lezzetin saymakla bitmeyen faydalarından yararlanabilirsiniz.

Kefir mayalamak için süt, kavanoz ve kefir tanelerine ihtiyaç duyuluyor. Kullanacağınız sütü çiğ olarak alıp kendiniz kaynatarak kullanabilirsiniz. Zamandan kazanmak istiyorsanız marketlerde satılan kutu sütleri de tercih edebilirsiniz. Ancak en verimli mayalama işlemini doğal ve taze bir sütle gerçekleştirebileceğinizi unutmayın.

Kefir mayalamasında kesinlikle metal ürünlerin kullanılmaması gerekiyor. Metal ürünlerin kefir taneleriyle temas ettiği anda kefirin faydalarını yitirmesine sebep oluyor. Bu sebeple kefir mayalaması yaparken tahta veya plastik kaşık kullanılması öneriliyor.

Cam kavanozun içine kefir taneleri ekledikten sonra kefirlerin boyutuna göre süt eklemeniz gerekiyor. Eğer kefiriniz küçükse bir bardak süt yeterli oluyor. Kefir taneleri, her mayalama işleminden sonra giderek büyüyecekleri için zamanla eklemeniz gereken süt miktarının da büyümeyle orantılı olarak artması gerekiyor.

Son olarak kavanozu kapakla değil, bir tülbent veya kağıt havluyla örtmeniz gerekiyor. Çünkü kefir hava alırsa mayalama işlemini daha rahat gerçekleştiriyor. Lastik yardımıyla tülbent veya kağıt havluyu kavanozun üzerine sabitleyebilirsiniz.

Artık kefirinizi oda sıcaklığında karanlık bir bölgede yaklaşık 12 saat kadar ellemeden mayalanmaya bırakabilirsiniz. 12 saatin ardından kefiri süzüp taneleri yeni mayalama işleminde kullanabilirsiniz.