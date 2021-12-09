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  4. Markete kadar gitmenize gerek yok! Faydaları saymakla bitmeyen kefiri evde kolayca mayalayabilirsiniz

Markete kadar gitmenize gerek yok! Faydaları saymakla bitmeyen kefiri evde kolayca mayalayabilirsiniz

09.12.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enfes tadı sayesinde sevilerek tüketilen kefirin birçok faydası bulunuyor. Hem çocuk hem yetişkin gelişimine katkı sunan kefir, her ev ortamında kolaylıkla mayalanıp tüketilebiliyor. Gelin, kefirin nasıl mayalandığına ve içerdiği faydalara beraber göz atalım.

Markete kadar gitmenize gerek yok! Faydaları saymakla bitmeyen kefiri evde kolayca mayalayabilirsiniz

Kefir, görünüm olarak karnabahar tanelerini andıran bir maya türü olarak biliniyor. Süte eklenerek mayalanan kefir, vücut gelişimi için gerekli birçok önemli vitamin ve mineralleri içeriyor. Aynı zamanda probiyotik özelliği sayesinde mide ve bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sistemine olumlu katkılar yapıyor. Siz de evinizde kefir mayalayarak bu lezzetin saymakla bitmeyen faydalarından yararlanabilirsiniz.

KEFİR MAYALAMANIN EN PRATİK YÖNTEMİ

  • Kefir mayalamak için süt, kavanoz ve kefir tanelerine ihtiyaç duyuluyor. Kullanacağınız sütü çiğ olarak alıp kendiniz kaynatarak kullanabilirsiniz. Zamandan kazanmak istiyorsanız marketlerde satılan kutu sütleri de tercih edebilirsiniz. Ancak en verimli mayalama işlemini doğal ve taze bir sütle gerçekleştirebileceğinizi unutmayın.

  • Kefir mayalamasında kesinlikle metal ürünlerin kullanılmaması gerekiyor. Metal ürünlerin kefir taneleriyle temas ettiği anda kefirin faydalarını yitirmesine sebep oluyor. Bu sebeple kefir mayalaması yaparken tahta veya plastik kaşık kullanılması öneriliyor.

  • Cam kavanozun içine kefir taneleri ekledikten sonra kefirlerin boyutuna göre süt eklemeniz gerekiyor. Eğer kefiriniz küçükse bir bardak süt yeterli oluyor. Kefir taneleri, her mayalama işleminden sonra giderek büyüyecekleri için zamanla eklemeniz gereken süt miktarının da büyümeyle orantılı olarak artması gerekiyor.

  • Son olarak kavanozu kapakla değil, bir tülbent veya kağıt havluyla örtmeniz gerekiyor. Çünkü kefir hava alırsa mayalama işlemini daha rahat gerçekleştiriyor. Lastik yardımıyla tülbent veya kağıt havluyu kavanozun üzerine sabitleyebilirsiniz.

  • Artık kefirinizi oda sıcaklığında karanlık bir bölgede yaklaşık 12 saat kadar ellemeden mayalanmaya bırakabilirsiniz. 12 saatin ardından kefiri süzüp taneleri yeni mayalama işleminde kullanabilirsiniz.

KEFİRİN BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ FAYDALARI

  • Kefir, çeşitli patojenlere karşı bağışık sistemini güçlendiriyor.

  • Mide ve bağırsak rahatsızlıklarının azaltılmasında önemli rol oynuyor.

  • Sinirsel depresyonun azaltılmasındaki etkisiyle öne çıkıyor.

  • Vücudun ihtiyaç duyduğu fosforun karşılanmasına yardımcı oluyor.

  • Ağız kokusunun azaltılması konusunda fayda sunuyor.

  • Metabolizmasını hızlandırmak isteyenlere destek oluyor.

  • Mide şişkinliğinin azaltılmasına imkan tanıyor.

  • Kemik ve kas gelişimine fayda sunuyor.

  • Kronik yorgunluğun azaltılmasına olanak tanıyor.

  • Uyku sorunu yaşayanların rahatça uyumasına yardımcı oluyor.
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