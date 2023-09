Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) filminden yeni fragman! Hikayenin en başına dönüyor

Amerikalı yazar Suzanne Collins'in romanından uyarlanan Hunger Games (Açlık Oyunları) serisi gişe rekorları kırarken yeni bir filmle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Jennifer Lawrence'nin başrolünü üstlendiği seri bu kez hikayenin en başına gidiyor. Panem'in başkanı Coriolanus Snow'un gençliğine odaklanan filmin senaryosunu ise Michael Arndt ve Michael Lesslie kaleme aldı.

FRAGMANI YAYINLANDI

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) filminin ikinci fragmanı da yayınlarken yapımın oyuncu kadrosunda ise Peter Dinklage, Hunter Schafer, Josh Andres Rivera, Jason Schwartzman ve Viola Davis gibi isimler yer alıyor.

AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU

Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, Panem'in başına geçmesinden yıllar önce, 18 yaşındaki Coriolanus Snow'un hikayesini konu ediyor. Yakışıklı ve çekici bir genç olan Coriolanus’un hayatı, 10. Açlık Oyunları için mentor olarak seçildiğinde değişir. Mentorluk edeceği kız 12. Bölge'den seçilen ve son derece yoksul olan Lucy Gray Bird'dür.