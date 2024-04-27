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    4. Başrolünü Benedict Cumberbatch'in üstlendiği mini dizi 'Eric' için geri sayım başladı! Vizyon tarihi açıklandı

    Başrolünü Benedict Cumberbatch'in üstlendiği mini dizi 'Eric' için geri sayım başladı! Vizyon tarihi açıklandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.04.2024 15:40
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    Senaryosu Abi Morgan kaleminden ve başrolünü Benedict Cumberbatch'in üstlendiği 'Eric' dizisi için geri ayım başladı. Altı bölümlük gerilim dizisinin vizyon tarihi 30 Mayıs olarak açıklandı. Dizide Benedict Cumberbatch'e Gaby Hoffmann ve McKinley Belcher III eşlik ediyor.

    Netflix'in yeni gerilim türündeki mini dizisi 'Eric' için geri sayım başladı. Başrolünü Benedict Cumberbatch'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda ise, Gaby Hoffmann, McKinley Belcher III, Dan Fogler, Clarke Peters, Ivan Morris Howe, Phoebe Nicholls, David Denman, Bamar Kane, Adepero Odyue, Alexis Molnar ve Roberta Colindrez gibi isimler yer aldı. Eric dizisinin yönetmen koltuğunda ise Lucy Forbes oturdu.

    ERIC DİZİSİNİN KONUSU

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    1980'lerin New Yorku'nda geçen Eric, dokuz yaşındaki oğlu bir sabah okula giderken kaybolan bir babanın umutsuz arayışını konu alıyor. New York'un önde gelen kuklacılarından olan Vincent, aynı zamanda çok popüler olan, çocuklara yönelik televizyon dizisi "Good Day Sunshine"ın da yaratıcısıdır. Oğlu Edgar'ın yokluğuyla başa çıkmaya çalışan Vincent, giderek huzursuz ve dengesiz birine dönüşür. Edgar'ın kayboluşuyla ilgili suçluluk duyan ve kendinden nefret eden yaslı baba, oğlunun çizdiği ERIC adındaki mavi canavar kuklanın çizimlerine tutunur ve ERIC'i televizyona çıkartabilirse Edgar'ın eve döneceğine inanır. Vincent'ın giderek artan yıkıcı tutumu ailesini, iş arkadaşlarını ve ona yardım etmeye çalışan dedektifleri kendisinden uzaklaştırır. Artık oğlunu bulup eve getirme çabalarının tek destekçisi, ihtiyaç sonucu ortaya çıkmış bir sanrı olan Eric'tir.

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    Anahtar Kelimeler:
    Netflix Benedict Cumberbatch
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