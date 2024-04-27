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    4. Başrolünde Jennifer Lopez'in yer aldığı 'Atlas' filminin fragmanı yayınlandı! Aksiyon sahneleri fragmandan bile tam not aldı

    Başrolünde Jennifer Lopez'in yer aldığı 'Atlas' filminin fragmanı yayınlandı! Aksiyon sahneleri fragmandan bile tam not aldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.04.2024 15:53
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    Başrolünü Jennifer Lopez’in üstlendiği "Atlas" filminden yeni bir fragman yayınladı. Film 24 Mayıs’ta izleyicilerle buluşacak. Ancak şimdidedn fragmandaki aksiyon sahneleri izleyicilerin gönlünü kazanmayı başardı. Fragmanın ardından sosyal medyadan yapılan yorumlarda aksiyon sahnelerine övgü yağdı.

    Bilim kurgu türündeki Netflix'in yeni filmi "Atlas" görücüye çıkmak için adeta gün sayıyor. Başrolünü Jennifer Lopez'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Simu Liu, Sterling K. Brown, Gregory James Cohan, Lana Parrilla, Mark Strong ve Abraham Popoola gibi isimler yer aldı.

    Brad Peyton'un yönettiği filmin resmi fragmanı Netflix'in X (Twitter) hesabından "Bir yapay zekâyı yakalamak için diğerine güvenmek zorunda. Atlas 24 Mayıs'ta sadece Netflix'te" notuyla paylaşıldı.

    ATLAS FİLMİNİN KONUSU

    Yapay zekaya karşı derin bir güvensizlik duyan başarılı misantrop veri analisti Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), kendisiyle gizemli bir geçmişe sahip firari bir robotu yakalamak için bir göreve katılır. Ancak her şey ters gittiğinde, insanlığın geleceğini yapay zekadan kurtarmanın tek şansının ona güvenmek olduğunu fark eder.

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    Anahtar Kelimeler:
    Netflix Jennifer Lopez
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