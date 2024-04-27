Başrolünde Jennifer Lopez'in yer aldığı 'Atlas' filminin fragmanı yayınlandı! Aksiyon sahneleri fragmandan bile tam not aldı

Bilim kurgu türündeki Netflix'in yeni filmi "Atlas" görücüye çıkmak için adeta gün sayıyor. Başrolünü Jennifer Lopez'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Simu Liu, Sterling K. Brown, Gregory James Cohan, Lana Parrilla, Mark Strong ve Abraham Popoola gibi isimler yer aldı.

Brad Peyton'un yönettiği filmin resmi fragmanı Netflix'in X (Twitter) hesabından "Bir yapay zekâyı yakalamak için diğerine güvenmek zorunda. Atlas 24 Mayıs'ta sadece Netflix'te" notuyla paylaşıldı.

Bir yapay zekâyı yakalamak için diğerine güvenmek zorunda. Atlas 24 Mayıs'ta sadece Netflix'te. pic.twitter.com/Fnj8sV0bRq — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) April 23, 2024

ATLAS FİLMİNİN KONUSU

Yapay zekaya karşı derin bir güvensizlik duyan başarılı misantrop veri analisti Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), kendisiyle gizemli bir geçmişe sahip firari bir robotu yakalamak için bir göreve katılır. Ancak her şey ters gittiğinde, insanlığın geleceğini yapay zekadan kurtarmanın tek şansının ona güvenmek olduğunu fark eder.