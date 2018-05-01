Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Ödül oldukça büyük olacak ve bu sizi mutlu edecek diyen Acun Ilıcalı yarışmacıları heyecanlandırdı. Ödülü merak edenlerin aklına önceki yıllarda dağıtılan büyük ödüller geldi. Önceki yıllarda Ilıcalı, bir yarışmacıya 450 bin lira değerinde araba ödülü vermişti. Ödülü kazanan Berna Keklikler olmuştu. 2017 yılında yapılan yarışmada ise 120 bin lira değerindeki araba ödülü Ünlülerin olmuştu. Ödülü kazanan isimler Sema, Serhat, İlhan, Adem, Sabriye ve Furkan olmuştu. 2017 yılında Survivor yarışmasının galibi Ogeday ise 500 bin lira kazanmıştı.

“OLAĞANÜSTÜ BİR SEZON…”

Ödülü ilerleyen günlerde açıklayacak olan Acun, “Yaptığımız toplantı sonucunda verdiğimiz kararla, Survivor tarihinde hiç verilmemiş bir ödül söz konusu… Survivor tarihi içindeki en büyük ödül olacak. Bunu sonuna kadar hak ediyorsunuz. Olağanüstü bir sezon yaşatıyorsunuz bize. Biz de size birleşme sonrasındaki haftalar için sürprizler hazırlıyoruz. Sizin için unutulmaz bir Survivor olmasını istiyoruz. Ödül ne merak ediyor musunuz? Sizce söyler miyim?” dedi. Yarışmacılardan hayır sesleri yükseldi ve Ilıcalı sözlerine “Bravo! İşte gerçek Survivorlar burada. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ama çok iyi bir ödül. Çok fazla beklemeyeceksiniz onu da söyleyeyim” diye devam etti.

