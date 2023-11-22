Acun Ilıcalı "Çalışırken en çok zorlandığınız ünlü kimdi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi! "O Ses Türkiye zamanı..."

Özel yaşamı ve kariyer hayatıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı en son "'Survivor’a keşke almasaydım’ dediğiniz kimse var mı?" sorusuna verdiği yanıtla gündem olmuş ve Ilıcalı’ya eski yarışmacılardan Serkay Tütüncü'den sert bir açıklama gelmişti.

"Çalışırken en çok zorlandığınız ünlü kimdi?" sorusu sorulan Acun Ilıcalı "O Ses Türkiye zamanı çok değerli sanatçılarla tanıştık. Yıldız Tilbe için ölsen çalışamazsın çok zordur dediler. Yıldız’la olduğumuz her dakika çok güzel geçti." dedi.

Sosyal medyada "Çünkü doğal rol yapmıyor", "Kıskanıyorlar Yıldız'ı", "Neden o zaman bir sezon yer aldı?" yorumları yapıldı.









