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Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'nın annesine ağır cevap! "Bir anneye yakışmayan şeyler"

30.06.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 finali 30 Haziran akşamında tamamlanıyor. Bilindiği üzere Batuhan Karacakaya, Survivor 2022'yi üçüncü olarak tamamladı. Finalde ise Adem ile Nisa kaldı. Batuhan Karacakaya'nın vedasının ardından sosyal medyada paylaşım yapan Gülhayat Karacakaya'ya, Acun Ilıcalı Survivor finalinde yanıt verdi.

Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'nın annesine ağır cevap! "Bir anneye yakışmayan şeyler"

Survivor 2021 ve 2022 sezonlarında yer alan Batuhan Karacakaya Survivor 2022'de üçüncü oldu. Bunun ardından Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya sosyal medyadan, oğlunun hakkının yenildiğine dair açıklama yaptı. Acun Ilıcalı, Gülhayat Karacakaya'nın sert sözlerine karşı final gecesi açıklama yaptı.

"BİR ANNEYE YAKIŞMAYAN ŞEYLER"

Survivor All Star 2022 finalinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın annesinin o paylaşımına şu yanıtı verdi: "Bizi genelde anneler, abiler, kardeşler protesto eder. Bizim asıl malesef karşı tarafta olan, anlamsız duygular besleyen yarışmacıların yakınları oluyor. Yarışmacıları bütün Türkiye'ye tanıtmamız onların güzel kalplerini Türkiye ile buluşturmamız onlar için bir şey ifade etmiyor. Onlar çocukları yarışmayı kazanmadıkları zaman bize düşman oluyorlar. Sevgili Batuhan'ın da annesi sağolsun bizi tebrik etmiş bugün teşekkür etmiş bize. Buradan Gülhayat hanıma da selamlar. Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, panorama suçlu. Bütün ihale de bize kalıyor. Herhalde şunu hiç düşünmüyor ki bizim kimden ne çıkarımız olabilir? Biz Batuhan'ı seviyoruz, Batuhan ile hiçbir problemimiz olmadı. Fakat anneler, babalar onlar evlatları için daha hassas davranıyorlar. Geçen sene Aleyna'nın annesi bayağı aktifti. Bu sene de Batuhan'ın annesi finali güzel yaptı. Bu akşam ekstraya katılacağım. Hanımefendi ile ilgili de bazı şeyler söyleyeceğim şuanda finali bozmak istemiyorum. Gerekli cevabı da ekstrada vereceğim kendisine. Bizi suçlamak, çamur atmak bunlar üzücü, bir anneye yakışmayan şeyler. Bir insanın evladı şampiyon olmadı diye organizasyonu karalaması bana çok doğru gelmiyor."

NE OLMUŞTU?

Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya Twitter hesabından şu paylaşımında bulunmuştu: "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım, çırpındım. Oğlumun yine hakkı yenecek dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri. Hayatımın sonuna kadar canım çok yanacak."

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Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya
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