Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Dünyaca ünlü isimle anlaştı

Levendis, Acun Medya Global bünyesinde COO olarak görev yapacak ve uluslararası operasyonları yürütecek. Daha önce Sony ve Yunan kanalı Antenna TV’de önemli görevlerde bulunan Levendis, geçmişte X Factor yarışmasının da jürilerinden biriydi.

Daha önce Sony ve Yunan kanalı Antenna TV’de önemli görevlerde bulunan Levendis, geçmişte X Factor yarışmasının da jürilerinden biriydi.

Levendis yeni görevi ve Acun Medya bünyesine dahil olmakla ilgili çok heyecanlı olduğunu söylerken, Türkiye’nin içerik üretimi namına dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu, Acun Medya’nın da bu üretimin anahtar noktalarından biri olduğunu ekledi.





