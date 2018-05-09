MAGAZİN

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Dünyaca ünlü isimle anlaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2018 20:44 | Son Güncelleme

ABD, Meksika, Romanya gibi pek çok ülkede prodüksiyon yapan Acun Medya'dan flaş bir transfer geldi. Acun Medya’nın dünyaya açılan yüzü Acun Medya Global, daha önce X Factor ve Got Talent (Yetenek Sizsiniz) formatlarının bütün dünyaya pazarlanmasında önemli rol oynayan Yunan televizyon yöneticisi George Levendis’le anlaştı.

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Dünyaca ünlü isimle anlaştı

Levendis, Acun Medya Global bünyesinde COO olarak görev yapacak ve uluslararası operasyonları yürütecek. Daha önce Sony ve Yunan kanalı Antenna TV’de önemli görevlerde bulunan Levendis, geçmişte X Factor yarışmasının da jürilerinden biriydi.

Daha önce Sony ve Yunan kanalı Antenna TV’de önemli görevlerde bulunan Levendis, geçmişte X Factor yarışmasının da jürilerinden biriydi.

Levendis yeni görevi ve Acun Medya bünyesine dahil olmakla ilgili çok heyecanlı olduğunu söylerken, Türkiye’nin içerik üretimi namına dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu, Acun Medya’nın da bu üretimin anahtar noktalarından biri olduğunu ekledi.

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George Levendis Acun Ilıcalı

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