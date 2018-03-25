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Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.03.2018 09:27 | Son Güncelleme

TV 8 Kanalının sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Şeyma Subaşı'na olan aşkını bu defa kelimelere dökerek anlattı

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Survivor 2018 için sıklıkla Dominik’e uçan ve vaktinin büyük bir çoğunluğunu burada geçiren Acun Ilıcalı işlerinden vakit ayırıp eşi Şeyma Subaşı ve kızıyla vakit geçirince bu keyifli anlarını sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Son zamanlarda bu tarz paylaşımları artıran Acun Ilıcalı’dan bu defa İngilizce yazılmış bir paylaşım geldi.

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Eşi Şeyma Şubaşı ile birlikte objektife gülümseyen Acun Ilıcalı bu karesine Türkçe karşılığı; “Sana sarıldığım zaman diğer yarımı bulmuş gibi hissediyorum” olan bir not paylaştı.

Bu kareyi yorumsuz bırakmayan Şeyma Subaşı da “Benim diğer yarım” diyerek eşinin bu jestini karşılıksız bırakmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı

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