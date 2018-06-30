Survivor 2019 açıklaması! Acun Ilıcalı 'Korkunç şeyler planladık'

Acun Ilıcalı, Survivor'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan yarı final gecesinde canlı yayında Survivor 2019 için açıklama yaptı. Seneye Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki ayrı takımda tamamen yeni isimlerin katılacağı yarışma için konuşan Ilıcalı, zorluk derecesini daha da arttıracaklarını ve planlarını şimdiden yaptıklarını söyledi.

'DÜNYADAKİ EN ZOR SURVIVOR TÜRKİYE'DE'

Türk Survivor'ının dünyadaki en zor Survivor olduğuna dikkat çeken Ilıcalı, Survivor 2019 için ise şunları söyledi:

"En sakin yarışmacımız bile Survivor'da çok zorlandı. Survivor dünyanın en zor yarışması. Bizim yaptığımız Survivor ise dünyanın en zor Survivor'ı. Bu da net bir şekilde tescilli. Kalma süresi, performans ve yarışmacıların kalma süresi olarak dünyanın en zor Survivor'ı. Yunanistan'da aynı şeyi gösteriyoruz ama oradaki seviye Türkiye'nin 3'de 2'si durumunda"

'SURVIVOR 2019 İÇİN KORKUNÇ ŞEYLER PLANLADIK'

"Türk Survivor'ı dünyanın zoru şu anda. Siz de All Star'da olduğunuz için ayrı zorluk yaşadınız. Seneye zorluk konusunda biraz daha ileri gitmek istiyoruz. Allah şimdiden yardımcıları olsun. Çok önemli fikirlerimiz var. Bunları da ileride paylaşacağız. Seneye gelecek yarışmacılarımızın başına neler gelecek öğreneceksiniz. Buradan önümüzdeki sene katılacak yarışmacılara sesleniyorum 'Allah yardımcınız olsun'. Maalesef korkunç şeyler planladık"

