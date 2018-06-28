Acun Ilıcalı'dan Survivor finali için flaş karar! Survivor 2018 Kıbrıs finalleri ne zaman yayınlanacak?

Survivor 2018'de finale 2 gün kala feci bir olay yaşandı. Survivor ekibinde yer alan ve kameramanlık yapan Alper Baycın, Dominik'te iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı bu üzücü olayı Çarşamba akşamı canlı yayından duyurdu ve çeyrek final bölümünü iptal etti. Yaşanan acı olayın ardından Survivor'ın Perşembe akşamı Kıbrıs'tan yayınlanması planlanan yeni bölümü de iptal edildi. TV8'de yayın akışında Survivor çıkartılırken yerine ise 'Sen Benim Herşeyimsin' isimli film konuldu.

SURVIVOR ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL VE FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Acun Medya çalışanı Alper Baycın'ın Dominik'teki uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle bu akşam Survivor'ın yeni bölümü TV8 ekranlarında yayınlanmayacak. Survivor'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki çeyrek finali 29 Haziran Cuma, yarı finali 30 Haziran Cumartesi ve final bölümü 1 Temmuz Pazar akşamı canlı olarak yayınlanacak.

SURVIVOR FİNALİNDE KİMLER YARIŞACAK?

Survivor'da çeyrek finalde Turabi, Adem, Nagihan ve Damla arasında sms oylaması yapılacak ve iki kişi yarı finale yükselecek. Yarı finalde ise önceden katılmayı garantileyen Hilmi Cem ve Anıl ile birlikte çeyrek finalden yükselen iki yarışmacı daha olacak ve tekrar yapılacak sms oylamasıyla iki isim Pazar akşamı ekrana gelecek olan final bölümünde şampiyonluk için yarışacak.