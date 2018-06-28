MAGAZİN

Acun Ilıcalı'dan Survivor finali için flaş karar! Survivor 2018 Kıbrıs finalleri ne zaman yayınlanacak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2018 20:27 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak olan final yayınları Dominik'te yaşanan acı olaydan dolayı ertelendi. Ekipte kameramanlık yapan Alper Baycın uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı ve yapım ekibini üzüntüye boğan acı olaydan sonra Survivor'ın bu akşamki bölümü de iptal edildi. TV8'de yayın akışında Survivor yerine bu akşam yerli film ekrana gelecek. Survivor'ın Kıbrıs'taki çeyrek final, yarı final ve final bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Acun Ilıcalı'dan Survivor finali için flaş karar! Survivor 2018 Kıbrıs finalleri ne zaman yayınlanacak?

Survivor 2018'de finale 2 gün kala feci bir olay yaşandı. Survivor ekibinde yer alan ve kameramanlık yapan Alper Baycın, Dominik'te iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı bu üzücü olayı Çarşamba akşamı canlı yayından duyurdu ve çeyrek final bölümünü iptal etti. Yaşanan acı olayın ardından Survivor'ın Perşembe akşamı Kıbrıs'tan yayınlanması planlanan yeni bölümü de iptal edildi. TV8'de yayın akışında Survivor çıkartılırken yerine ise 'Sen Benim Herşeyimsin' isimli film konuldu.

SURVIVOR ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL VE FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Acun Medya çalışanı Alper Baycın'ın Dominik'teki uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle bu akşam Survivor'ın yeni bölümü TV8 ekranlarında yayınlanmayacak. Survivor'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki çeyrek finali 29 Haziran Cuma, yarı finali 30 Haziran Cumartesi ve final bölümü 1 Temmuz Pazar akşamı canlı olarak yayınlanacak.

acun-ılıcalı

SURVIVOR FİNALİNDE KİMLER YARIŞACAK?
Survivor'da çeyrek finalde Turabi, Adem, Nagihan ve Damla arasında sms oylaması yapılacak ve iki kişi yarı finale yükselecek. Yarı finalde ise önceden katılmayı garantileyen Hilmi Cem ve Anıl ile birlikte çeyrek finalden yükselen iki yarışmacı daha olacak ve tekrar yapılacak sms oylamasıyla iki isim Pazar akşamı ekrana gelecek olan final bölümünde şampiyonluk için yarışacak.

survivor-da-yari-finale-kim-kaldi-survivor-yari-final-oyununu-kim-kazandi-surviv-1529978252

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA
27 Haziran'da Kıbrıs'tan yapılması planlanan yayını ekip arkadaşlarından Alper Baycın'ın (24) hayatını kaybetmesinden dolayı iptal eden Acun Ilıcalı şu açıklamayı yaptı: "Çok üzücü bir olay yaşadık. Ekip olarak iş arkadaşımızı, kardeşimizi sevgilisi Alper'imizi haince bir saldırı sonrası Dominik'te kaybettik. Ekip olarak çok üzgünüz. Bizim projelerimizde yer alan televizyonculukta geleceği olan bir kardeşimiz. Kadere çok inanan biriyim ama böyle ani bir durum yaşadığımız zaman bizim için büyük bir yıkım oluyor. Ekip olarak çok konuşacak durumda değiliz. Buradan bütün ailesine sabırlar diliyorum. Bu durumda bir yayın yapmamız söz konusu değil. Sizden özür dileyerek yayını burada kapatıyoruz."

PARTNER'Taşıdığı soyadı olmasaydı...''Taşıdığı soyadı olmasaydı...'
Yağmur Ünal ve Kasım Garipoğlu aşk yaşıyor Yağmur Ünal ve Kasım Garipoğlu aşk yaşıyor
Değerli eşyaları çalınmıştı! Flaş gelişmeDeğerli eşyaları çalınmıştı! Flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
survivor bu akşam var mı survivor neden yok survivor 2018 Survivor survivor final ne zaman

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandı

Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Sen Anlat Karadeniz dizisinde değişiklik!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde değişiklik!

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Merve Özbey: 'Kendimi daha dişi hissediyorum'

Merve Özbey: 'Kendimi daha dişi hissediyorum'

Yağmur Ünal ve Kasım Garipoğlu aşk yaşıyor

Yağmur Ünal ve Kasım Garipoğlu aşk yaşıyor

Değerli eşyaları çalınmıştı! Flaş gelişme

Değerli eşyaları çalınmıştı! Flaş gelişme

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in cezası belli oldu

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in cezası belli oldu

Küçük İskender’den üzen haber

Küçük İskender’den üzen haber

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.