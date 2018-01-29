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Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

MAGAZİN HABERLERİ | 29.01.2018 13:44 | Son Güncelleme 7 saat önce

Acun Ilıcalı`nın Yunanistan`ın olimpiyat şampiyonu sporcusuna, Survivor`a katılması için 150 bin euroluk teklif yaptığı bildirildi.

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Türkiye'nin dışında Yunanistan'da da Survivor yarışmasını yapan Acun Medya, Komşu`da atağa kalktı. İlgi çekici isimleri ekran yüzü yapma çabasındaki yapımcılardan, ülkenin yıldız bir ismine astronomik teklif gittiği bildirildi.

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1 HAFTA – 6 AY FARK ETMEYECEKTİ

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu rekortmen atlet Kostas Kenteris'e, Survivor'da yarışmacı olması için 150 bin euro teklif edildiği ortaya çıktı. Komşu`da yayınlanan bir televizyon programında açıklanan gerçeğe göre, Kenteris bu miktarı TV programında erken elenip bir hafta da kalsa, altı ay da kalsa alacaktı.

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Acun Ilıcalı Survivor

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
karakterli sporcuymuş. helal olsun. darısı bizim sporcuların başına. devlet acunun proğramları sayesinde milleti tv ekranlarına çekerek verdiği zararlara neden dur demiyor anlayamıyoruz.
Acununun programları olmasaydı bu ülke hiç tv izlemeyecekti zaten...
@okudero Senin isabetli görüşüne aynen katılıyorum. Bunlar sonradan bitme zenginler olup, ne oldum delisi olmuştur. Bunlar devlet destiklidir de ondan ! olan fakirlere oluyor.
@okudero onun milletvekili dayisi var sirti yere gelirmi
Çünkü acun devlet in işine geliyor kapiş.
150 bin euroyu bin euro halinde 150 bin ihtiyacı olan insana dağıtsan inan daha çok kazanırsın
Mantık doğru, Matematik yanlış.
AMACI YUNANİSTANDAN SEYİRCİ TOPLAMAK YAPTIĞI PROĞRAMLAR İNSANLARIN VAKTİNİ BOŞA ÖLDÜRMEKTEN BAŞKA BİR HALTA YARAMAZ.
Zaten Acun’da bir yunan hayranlığı var yazık
aynen helal olsun
la bizimkiler bedavaya çıkıyor helal olsun sana
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