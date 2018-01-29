Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Türkiye'nin dışında Yunanistan'da da Survivor yarışmasını yapan Acun Medya, Komşu`da atağa kalktı. İlgi çekici isimleri ekran yüzü yapma çabasındaki yapımcılardan, ülkenin yıldız bir ismine astronomik teklif gittiği bildirildi.

1 HAFTA – 6 AY FARK ETMEYECEKTİ

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu rekortmen atlet Kostas Kenteris'e, Survivor'da yarışmacı olması için 150 bin euro teklif edildiği ortaya çıktı. Komşu`da yayınlanan bir televizyon programında açıklanan gerçeğe göre, Kenteris bu miktarı TV programında erken elenip bir hafta da kalsa, altı ay da kalsa alacaktı.