Acun Ilıcalı'dan Survivor'un eski yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı hakkında açıklama! Survivor'a geri dönecek mi?

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında Dominik'ten bağlanan Acun Ilıcalı, Survivor'ın eski yarışmacısı olan Taner Tolga Tarlacı hakkında gelen bir soru üzerine net yanıt verdi.

Cüneyt Özdemir, "Özellikle Taner Tolga Tarlacı meselesi soruluyor sana. Sonra bir sürü skandalını gördüm yarışmadan sonra. Ortalıkta yapmadığı şey de kalmadı. Ama senin üzerinde hala Taner Tolga Tarlacı baskısı görüyorum.Nedir bu mesele? " diye sordu.

"BENİM HAKKIMDA İLERİ GERİ KONUŞMALARI..."

Acun llıcalı ise, "Bunlar normal şeyler. Seyircilerimizin isteklerini yorumlarını takip ediyorum. Seyirci bölümünü anlayışla karşılıyorum. Ama bahsettiğin şahısla ilgili şunu söyleyebilirim. Benim hakkında ileri geri konuşmaları, kullandığı ifadeler

nedeniyle bir daha bir araya gelmemize kesin olarak engel. Bunlar bize uygun şeyler değil. Böyle bir şey mümkün değil. Yolu açık olsun, hayatta başarılar diliyorum. Bunu yapmak isteyen varsa başka proje yapabilir. Şahıs orada duruyor. Aslınlar proje yapsınlar. Müsaade edin de istediğimle çalışayım" ifadelerini kullandı.