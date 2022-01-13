Acun Ilıcalı: Hayatım iki veya üç sezonluk bir pembe dizi olabilir

Acun Ilıcalı, DailyMail'den David Coverdale'e verdiği röportaj sırasında iş hayatından özel hayatına dair her soruya yanıt verdi. Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Ilıcalı özel hayatına dair ilk kez bu kadar açık konuştu.

"Kişisel hayatım iki veya üç sezonluk bir pembe dizi olabilir" diyen Ilıcalı açıklamasının devamında "Özel hayatım biraz ilginç olduğu için Türkiye'de 10 yıl üst üste en çok haberlerde yer alan kişi benim" ifadelerini kullandı.

"HAYATTAKİ HER OLUMSUZLUĞU YAŞADIM"

Acun Ilıcalı açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "20 yaşında evlendim. 21 yaşında baba oldum. 22 yaşında ailemi trafik kazasında kaybettim. Kızım arabanın içindeydi. 15 kırık kemikle hayatta kaldı. 23 yaşımdayken bir motosiklet kazası geçirdim ve arkadaşım yanımda vefat etti. 24 yaşımdayken iflas ettim ve bir işim yoktu. Hayattaki her olumsuzluğu yaşadım."



