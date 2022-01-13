MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı: Hayatım iki veya üç sezonluk bir pembe dizi olabilir

Acun Ilıcalı: Hayatım iki veya üç sezonluk bir pembe dizi olabilir

13.01.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerek TV programları gerek özel hayatı gerekse son dönemde spor dünyasına girişiyle gündeme gelen Acun Ilıcalı İngiliz basınına açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı özel hayatının ilginç olduğunu söyleyerek "Kişisel hayatım iki veya üç sezonluk bir pembe dizi olabilir" yorumunda bulundu.

Acun Ilıcalı: Hayatım iki veya üç sezonluk bir pembe dizi olabilir

Acun Ilıcalı, DailyMail'den David Coverdale'e verdiği röportaj sırasında iş hayatından özel hayatına dair her soruya yanıt verdi. Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Ilıcalı özel hayatına dair ilk kez bu kadar açık konuştu.

"Kişisel hayatım iki veya üç sezonluk bir pembe dizi olabilir" diyen Ilıcalı açıklamasının devamında "Özel hayatım biraz ilginç olduğu için Türkiye'de 10 yıl üst üste en çok haberlerde yer alan kişi benim" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı göz kapağı ameliyatı mı oldu? Son görüntüsü gündem olduAcun Ilıcalı göz kapağı ameliyatı mı oldu? Son görüntüsü gündem oldu

"HAYATTAKİ HER OLUMSUZLUĞU YAŞADIM"

Acun Ilıcalı açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "20 yaşında evlendim. 21 yaşında baba oldum. 22 yaşında ailemi trafik kazasında kaybettim. Kızım arabanın içindeydi. 15 kırık kemikle hayatta kaldı. 23 yaşımdayken bir motosiklet kazası geçirdim ve arkadaşım yanımda vefat etti. 24 yaşımdayken iflas ettim ve bir işim yoktu. Hayattaki her olumsuzluğu yaşadım."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Elimde çırılçıplak fotoğrafların var""Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Öfkeden deliye döndü! ''Bu şerefsizi herkes görsün''Öfkeden deliye döndü! ''Bu şerefsizi herkes görsün''
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Sözleri antrenmana damga vurdu! Torrent çok hızlı başladı

Sözleri antrenmana damga vurdu! Torrent çok hızlı başladı

Kimse bunu beklemiyordu!

Kimse bunu beklemiyordu!

Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Not defterindeki diğer numaranın sahibi belli oldu

Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Not defterindeki diğer numaranın sahibi belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Kaçtığı kişinin kimliği açıklanınca stüdyo buz kesti! Esra Erol'da 'pes' dedirten olay

Kaçtığı kişinin kimliği açıklanınca stüdyo buz kesti! Esra Erol'da 'pes' dedirten olay

Aşk iddialarına yanıt geldi! ''Çok seviyorum onu ama...''

Aşk iddialarına yanıt geldi! ''Çok seviyorum onu ama...''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.