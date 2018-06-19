MAGAZİN

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa okula gidiyor mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2018 09:59 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ne yapsa olay oluyor! Şimdi de ikilinin kızları Melisa'nın 1 yıl içinde en fazla 10 gün okula gittiği konuşuluyor

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa okula gidiyor mu?

Sabah yazarı Bülent Cankurt, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın 4 yaşındaki kızı Melisa'nın okula gitmediğini yazdı. Cankurt, Melisa'nın, Etiler'de özel bir okula kaydının yaptırıldığını, ancak 1 yıl içinde en fazla 10 gün okula gittiğini belirtti.

"KIZINI OKULA GÖNDERMEMİŞ"

Cankurt, Melisa'nın okula gitmemesi ile ilgili olarak, "Şeyma Subaşı, sık sık seyahat ettiği ve Melisa'yı da yanından ayırmak istemediği için, kızını okula gönderememiş" diye ifade etti.

ANNESİ YANINDAN AYIRMAK İSTEMİYOR

Cankurt'un yazısında "Acun Ilıcalı'nın üçüncü eşi Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa ile aynı okulda çocuğu olan bir arkadaşımın anlattıklarını dinleyince çok şaşırdım! Bu yıl Etiler'de özel bir okula kaydı yapılan 4 yaşındaki Melisa, arkadaşımın söylediğine göre 2017-2018 öğretim yılında en fazla 10 gün okula devam etmiş! Melisa, anaokuluna yazıldığı için devam mecburiyeti yok tabii.

Instagram fenomeni annesi Şeyma Subaşı, sık sık seyahat ettiği ve Melisa'yı da yanından ayırmak istemediği için, kızını okula gönderememiş. Yani, yaklaşık 50 bin liralık okul parası boşa gitmiş!" diye yazdı.

PARTNERSeksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...Seksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...
Merve Boluğur ve Hakan Sabancı aşkından ilk görüntüMerve Boluğur ve Hakan Sabancı aşkından ilk görüntü
Ferdi Tayfur'dan üzen haberFerdi Tayfur'dan üzen haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı melisa subaşı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Okuyucu Yorumları 4 yorum
eee acunun paraları yiyecek biri lazımdı şeyma imdadına yetişti
anaokulu orası yani ne fark eder
Adamın devletin bütçesi kadar parası vardır kızına özel okul yaptırıp özel hocalar tutabilir 50.000 TL. onun için nedirki çerez parası... Bize büyük para 50.000 TL.
Kendileri gibi okumamış biri olarak yetiştirmeleri içindir başka ne olabilir.
Diğer Haberler
Özgü Namal bu rolle geri dönüyor!

Özgü Namal bu rolle geri dönüyor!

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın bebekleri Kuzey ilk kez görüntülendi

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın bebekleri Kuzey ilk kez görüntülendi

SON DAKİKA! Ünlü rapçi Ezhel için mahkeme kararını verdi

SON DAKİKA! Ünlü rapçi Ezhel için mahkeme kararını verdi

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Merve Boluğur ve Hakan Sabancı aşkından ilk görüntü

Merve Boluğur ve Hakan Sabancı aşkından ilk görüntü

Ferdi Tayfur'dan üzen haber

Ferdi Tayfur'dan üzen haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.