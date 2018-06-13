Acun Ilıcalı kızının mezuniyetinden paylaştı

Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı, okudugu ortaokuldan mezun oldu.

Acun Ilıcalı bu büyük mutluluğun Instagram sayfasında paylaştığı bu pozla duyurdu.

Ilıcalı "Canım kızım büyümüş de mezun olmuş" mesajıyla birlikte bu fotoğrafı paylaştı.

Mezuniyet pozu kısa sürede Ilıcalı'nın takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

ACUN ILICALI'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Acun Ilıcalı'nın ilk karısından Banu Ilıcalı isminde bir kızı var. Acun Ilıcalı ikinci evliliğini 2003 yılında Zeynep Ilıcalı ile yaptı. İkinci eşi Zeynep Ilıcalı ile olan evlilikten de 2 çocukları oldu. Her iki çocuğu da kız. Ilıcalı'nın kızlarının adı; Yasemin ve Leyla. Acun Ilıcalı; Zeynep Ilıcalı ile birlikteyken sunduğu televizyon programı Var Mısın Yok musun'da Şeyma Subaşı ile tanıştı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın aşkı Zeynep Ilıcalı ile olan evliliğini bitirdi.

2016 tarihinde eşi Zeynep Yılmaz'dan anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Acun'ın Şeyma Subaşı'ndan olan bir kızı daha var onun adı ise Melisa.



