Acun Ilıcalı memleketi Erzurum'da omuzlarda taşındı

Erzurumspor'a destek için canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, hemşehrileri tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı.

Acun Ilıcalı, Erzurumspor'a destek için canlı yayın gerçekleştirdi. Ünlü televizyoncunun hayranları Ilıcalı'yı tezahüratlar eşliğinde omuzlarına alarak taşıdı.

Program sonunda Acun Ilıcalı, BB Erzurumspor'a destek sağlayan herkese teşekkür ederek, "Erzurum'da olmaktan ve bu gurur gününü yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Erzurumlu olmaktan onur duyuyorum. Böyle bir teklifi aldığım zaman hiç düşünmeden kabul ettim. İnşallah BB Erzurumspor yeniden Süper Lig'e yükselecek ve hak ettiği yerde olacak" diye konuştu.

SMS kampanyasının yanı sıra programda forma satışı yapıldı. 125 bin 600 formanın satıldığı program gece geç saatlere kadar devam etti.



