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Acun Ilıcalı'nın kardeşi Ömer Cenker Ilıcalı görenleri şoke etti! Acun Ilıcalı adeta kendisini klonlamış

08.10.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Cenker Ilıcalı'yı görenler şaşkına dönüyor. Ilıcalı kardeşlerin benzerliği 'yok artık' dedirtiyor.

Acun Ilıcalı'nın kardeşi Ömer Cenker Ilıcalı görenleri şoke etti! Acun Ilıcalı adeta kendisini klonlamış

52 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Cenker Ilıcalı, kardeşi Acun Ilıcalı'ya olan benzerliğiyle hayrete düşürdü. İşte Acun Ilıcalı'nın tek kardeşi Ömer Cenker Ilıcalı:

Acun Ilıcalı'nın abisini görenler şok geçirdi! Kendisini klonlamış

Acun Ilıcalı'nın abisini görenler şok geçirdi! Kendisini klonlamış

Acun Ilıcalı'nın abisini görenler şok geçirdi! Kendisini klonlamış

ÖMER CENKER ILICALI KİMDİR?

Ömer Cenker Ilıcalı, 1967 yılında Erzurum'da doğdu. 54 yaşındaki Ilıcalı, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1998 yılında aynı üniversiteden uzmanlık aldı. Ardından ABD Albert Nemeth Lazer Merkezi'nde çalıştı. Şimdilerde özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev alan Ilıcalı, çok iyi derecede İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir.

Acun Ilıcalı'nın abisini görenler şok geçirdi! Kendisini klonlamış

Ömer Cenker Ilıcalı'nın hastaları, yorum sitelerinde birçok memnuniyet bildiren görüş paylaşıyorlar.

Acun Ilıcalı'nın abisini görenler şok geçirdi! Kendisini klonlamış

Sosyal medyada da, Cenker Ilıcalı'nın işine saygılı ve oldukça nazik bir doktor olduğuna dair birçok yorum bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Acun Ilıcalı
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