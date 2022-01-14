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Acun Ilıcalı'nın son görüntüsü olay olmuştu! Estetik yanıtı

14.01.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın hafta sonu maçtaki görüntüsü dikkat çekmişti. Sevgilisiyle görüntülenen Acun Ilıcalı'nin göz kapağı ameliyatı olduğu iddia ediliyordu. Acun Ilıcalı bu konuya dair ilk kez açıklama yaptı. Ilıcalı açıklamasında "Estetik tadında olmalı" dedi.

Acun Ilıcalı'nın son görüntüsü olay olmuştu! Estetik yanıtı

Hull City maçını izlerken görüntülenen Acun Ilıcalı'nın yüzündeki farklılık çok konuşuldu. Acun Ilıcalı'nın göz kapağı ameliyatı olduğuna dair iddialar sosyal medyada gündeme geldi. Cansu Canan Özgen’in sorularını yanıtlayan Ilıcalı ise bu iddialara bir nevi yanıt verdi.

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"Genç görünümünüzü neye borçlusunuz? Acun Ilıcalı hiç estetik yaptırdı mı?" sorusuna Ilıcalı şu şekilde yanıt verdi:

Acun Ilıcalı göz kapağı ameliyatı mı oldu? Son görüntüsü gündem olduAcun Ilıcalı göz kapağı ameliyatı mı oldu? Son görüntüsü gündem oldu

"Hiç estetik yaptırmadım ama, estetik yaptıranlara da karşı bir tarafım yok. Tadında estetiği başarılı buluyorum, çünkü fiziksel bazı zorluklara dönüşen durumlar oluyor insanlarda… Orayı da yaptırsam, burayı da yaptırsam 3’er yaş 5’er yaş geriye gideceğim zannediyorlar, ben onun öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Amerika’da Miami’de estetiksiz kadın yok. Ama estetik insanın hayatında olmalı, ama tadında olmalı diye düşünüyorum" dedi.

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Acun Ilıcalı
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