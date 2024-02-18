Acun Ilıcalı'nın teklifini kabul etmeyen Adem Kılıçcı'dan olay Survivor yorumu: Seviyeye bakarsak...

Acun Ilıcalı'nın, Survivor'da üç kez boy gösteren Adem Kılıçcı'ya da teklif götürdüğü ancak 37 yaşındaki sporcunun bu teklife sıcak bakmadığı iddia edilmişti. Hatta eski boksörün, Ilıcalı'dan ayda 350 bin TL isteği öne sürülmüştü.

Adem Kılıçcı bu iddialara son noktayı koydu ve "Rest çekmedim sadece hazır olmadığımı, sakatlığım olduğunu ve risk olduğunu söyledim hiç pişman değilim. Baksana Cennet Mahallesi'ne dönmüş oralar" dedi.

Survivor 37. bölüm fragmanında yaşanan kavgalar gündem olunca ise Adem kendini tutamadı ve Acun Ilıcalı'yı kızdıracak şu ifadeleri kullandı:

"Fragmana gelince traş... Ve yaşananlara seviyeye bakarsak bir kere daha iyi katılmamışım doğru karar diyorum."





