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  4. Acun Ilıcalı'nın Yunus Emre'ye tepkisine Survivor eski yarışmacısı Yiğit Dikmen'in annesi isyan etti

Acun Ilıcalı'nın Yunus Emre'ye tepkisine Survivor eski yarışmacısı Yiğit Dikmen'in annesi isyan etti

14.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor konseyde Yunus Emre'nin Hikmet'e "Ayı" demesi gündeme geldi. Acun Ilıcalı Survivor Yunus Emre'ye sert çıkınca eski yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi isyan etti. Arzu Dikmen Turabi Çamkıran'ın oğluna "İt" dediğini hatırlatarak Acun Ilıcalı'ya kızdı.

Acun Ilıcalı'nın Yunus Emre'ye tepkisine Survivor eski yarışmacısı Yiğit Dikmen'in annesi isyan etti

Survivor'da gerilim dinmiyor; Yunus Emre'nin Hikmet'e sözleri bu sefer Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı. Yunus Emre'nin Ilıcalı'ya "İsterseniz yayınlayın. Pişman değilim söylediklerimden sonuçta ayı da bir hayvan kaplan da bir hayvan" sözleri tepki çekti. Acun Ilıcalı, "Sen ne diyorsun ya? O hayvan bu hayvan falan. Bize muhakeme yapma. Sen kelimelerde cümlelerde kendini tutabileceksin gibi gelmedi bana. Burası oy kullanma yeri hakaret yeri değil. Ama bu takımda hakarete karşı meyil var" diyerek yarışmacıya kızdı.

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TURABİ'NİN O HAREKETİ HATIRLATILDI

Eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Dikmen’in annesi ise Acun Ilıcalı’nın bu tepkisini görünce kendini tutamadı. Survivor 2014 yarışmacılarından Yiğit Dikmen’in annesi Arzu Dikmen Turabi'nin oğluna "İt" demesini hatırlattı ve şu sözlerle sitem etti:

Ekran Alıntısı

"Acun Bey herkese onu deme bunu deme diyor. Turabi konseyden benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı onu alıp prodüksiyon bir yıl sonraki yarışmada fragmana koydu. O zaman da ayar çekseydiniz o fragmanı hiç unutamıyorum, kahrımdan ölmüştüm."


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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