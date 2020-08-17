MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı oynadı Demet Akbağ yorumladı Barış Murat Yağcı izledi

Acun Ilıcalı oynadı Demet Akbağ yorumladı Barış Murat Yağcı izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 08:55 | Son Güncelleme

TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, dün akşam kalabalık bir grup karşısında ayak tenisi maçı yaptı ve o anlara dair çektiği videoları da sosyal medya hesabından paylaştı. Maçı Demet Akbağ yorumladı Barış Murat Yağcı izledi.

Acun Ilıcalı oynadı Demet Akbağ yorumladı Barış Murat Yağcı izledi

Futbolu çok seven ve vakit buldukça bu tarz etkinlikler düzenleyen Acun Ilıcalı dün akşam son zamanlarda merak saldığı ayak tenisi maçında boy gösterdi.

Kalabalık bir grup karşısında İbrahim Büyükak, Ali Çıka ve Mustafa Aksakallı’dan oluşan takıma karşı mücadele sergileyen Acun Ilıcalı ve takımı geceden galip ayrıldı.

Karşı takımda oynayan Ali Çıka’nın annesi oyuncu Demet Akbağ’ın da izlediği maç sonrasında galibiyetini kutlayan Acun, ünlü oyuncunun maça dair yorumunu almayı da ihmal etmedi.

DEMET AKBAĞ'DAN MAÇ YORUMU

Demet Akbağ oğlunun bulunduğu takımın yenilgisiyle sonuçlanan ayak tenisi maçıyla ilgili olarak şu yorumda bulundu: “Ayak tenisi kariyerinde oğlumu öğrencilerime emanet ettim ama öğrencilerim malesef genç bir takım olmalarına rağmen başarılı olamadılar.”

Bu ayak tenisi maçını izlemeye gelenler arasında Acun Ilıcalı ile yeni bir proje yapacağı konuşulan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı da vardı. Barış Murat Yağcı Acun'u tuttuğunu ve pilav kazandıklarını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREski aşkını başkasının kollarında unuttuEski aşkını başkasının kollarında unuttu
Mide ameliyatından sonra kilo almıştı! 10 kilo verdi Mide ameliyatından sonra kilo almıştı! 10 kilo verdi
Gupse Özay ve Barış Arduç ne zaman evleniyor?Gupse Özay ve Barış Arduç ne zaman evleniyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Koronavirüs önlemlerini protesto ettiler: Salgın uydurma!
Koronavirüs önlemlerini protesto ettiler: Salgın uydurma!
Vali çok sert tepki gösterdi! Duygu'nun ölümünü bahane edip...
Vali çok sert tepki gösterdi! Duygu'nun ölümünü bahane edip...
16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
2 çocuk babasıydı! Pompalı tüfek dehşeti
2 çocuk babasıydı! Pompalı tüfek dehşeti

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

İsmail Saymaz ile Şeyda Sayar evlendi
İsmail Saymaz ile Şeyda Sayar evlendi
Deniz Seki mide ameliyatı sonrası aldığı kiloları verdi
Mide ameliyatından sonra kilo almıştı! 10 kilo verdi
Tuvana Türkay, karın kaslarını sergiledi
Ayna karşısında bikiniyle kas şov!
Blac Chyna yeni klibi için olay bir kostüm tercih etti
Yeni klibi için bomba kıyafet tercihi!
Başak Sayan hem oyunculuğu hem şehir hayatını bıraktı
Hem oyunculuğu hem şehir hayatını bıraktı! İşte yeni hayatı
Seda Sayan ürün tanıtımından ceza yemişti! Sorulunca...
Ürün tanıtımından ceza yemişti! Sorulunca...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.