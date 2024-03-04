Acun Ilıcalı Pascal'a 3 kere teklifte bulunmuş... Pascal'tan bomba itiraf: Tuvalet...

Eski futbolcu Pascal Nouma, Oya Çınar'ın programına katıldı. Programda samimi açıklamalarda bulunan Nouma Acun Ilıcalı'dan aldığı Survivor teklifini de anlattı.

Pascal açıklamasında "Türkiye neden televizyona değim mi çünkü istemiyorum. Normalde bu Survivor 2024, ben Acun ofise gittim ben Acun bana sordu, 'Pascal gitmek ister misin?' Ben istemiyorum. İki kere gittim yeter yani 3. kez teklif istemiyorum" dedi.

"NO ACUN İSTEMİYORUM"

Eski futbolcu Pascal Nouma konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"No Acun istemiyorum. Kamera of, yemek veriyorlar filan insanlar soruyor imkansız... 90 kilo gittim 72 döndüm. O zaman ben tekrar ormanda tuvalet yok filan yeter!" dedi.

Geçtiğimiz günlerde diskalifiye olan Sema da yarışmacıların tuvalet ihtiyacı için ormanı kullandıklarını itiraf etmişti.





