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Acun Ilıcalı Pascal'a 3 kere teklifte bulunmuş... Pascal'tan bomba itiraf: Tuvalet...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.03.2024 08:06
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Survivor All Star için Acun Ilıcalı eski futbolcu Pascal Nouma'ya da teklif götürmüş. Pascal katıldığı programda yaptığı açıklamada "Acun Ilıcalı sordu ben gitmek istemiyorum" diyerek yaşadığı zorlukları anlattı.

Acun Ilıcalı Pascal'a 3 kere teklifte bulunmuş... Pascal'tan bomba itiraf: Tuvalet...

Eski futbolcu Pascal Nouma, Oya Çınar'ın programına katıldı. Programda samimi açıklamalarda bulunan Nouma Acun Ilıcalı'dan aldığı Survivor teklifini de anlattı.

Pascal açıklamasında "Türkiye neden televizyona değim mi çünkü istemiyorum. Normalde bu Survivor 2024, ben Acun ofise gittim ben Acun bana sordu, 'Pascal gitmek ister misin?' Ben istemiyorum. İki kere gittim yeter yani 3. kez teklif istemiyorum" dedi.

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"NO ACUN İSTEMİYORUM"

Eski futbolcu Pascal Nouma konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

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"No Acun istemiyorum. Kamera of, yemek veriyorlar filan insanlar soruyor imkansız... 90 kilo gittim 72 döndüm. O zaman ben tekrar ormanda tuvalet yok filan yeter!" dedi.

Diskalifiye olan Sema Aydemir'e açık açık sordu: "Tuvalet olayı..." Diskalifiye olan Sema Aydemir'e açık açık sordu: "Tuvalet olayı..."

Geçtiğimiz günlerde diskalifiye olan Sema da yarışmacıların tuvalet ihtiyacı için ormanı kullandıklarını itiraf etmişti.

Chef GPT


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