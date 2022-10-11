Acun Ilıcalı paylaştı! İşte Gibi’nin yeni sezon fragmanı

"Gibi dizisinin 3. sezonu ne zaman?" sorusu merak ediliyordu. 2 sezondur EXXEN'in en başarılı yapımlarından olan Gibi'nin yeni sezonuyla ilgili müjdeyi Acun Ilıcalı verdi.
Acun Ilıcalı "Gibi’nin merakla beklenen yeni sezon ilk tanıtımı" notuyla yaptığı paylaşımda dizinin başlayacağı tarihi de açıkladı.
İlk bölümü 21 Ekim’de başlayacak Gibi'nin yeni sezon fragmanı büyük beğeni aldı.
Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın başrolünde yer aldığı Gibi'nin fragmanına "Özlem sona eriyor", "Sonunda" yorumları yağdı.
Gibi dizisinin başrolünü Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç paylaşıyor. İkinci sezonda ana kadroya Ahmet Kürşat Öçalan dahil olmuştu.
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