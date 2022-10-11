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Acun Ilıcalı paylaştı! İşte Gibi’nin yeni sezon fragmanı

11.10.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın başrolünde yer aldığı Gibi'nin 3. sezonu merakla beklenirken Acun Ilıcalı'dan paylaşım geldi. EXXEN platformunda yayınlanan "Gibi dizisinin 3. sezonu ne zaman?" sorusuna Acun Ilıcalı fragmanla birlikte yanıt verdi. İşte Gibi 3. sezon fragmanı...

"Gibi dizisinin 3. sezonu ne zaman?" sorusu merak ediliyordu. 2 sezondur EXXEN'in en başarılı yapımlarından olan Gibi'nin yeni sezonuyla ilgili müjdeyi Acun Ilıcalı verdi.

Acun Ilıcalı "Gibi’nin merakla beklenen yeni sezon ilk tanıtımı" notuyla yaptığı paylaşımda dizinin başlayacağı tarihi de açıkladı.

GİBİ NE ZAMAN?

İlk bölümü 21 Ekim’de başlayacak Gibi'nin yeni sezon fragmanı büyük beğeni aldı.

Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın başrolünde yer aldığı Gibi'nin fragmanına "Özlem sona eriyor", "Sonunda" yorumları yağdı.

GİBİ OYUNCULARI

Gibi dizisinin başrolünü Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç paylaşıyor. İkinci sezonda ana kadroya Ahmet Kürşat Öçalan dahil olmuştu.

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