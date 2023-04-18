Acun Ilıcalı resmen meydan okudu! Survivor yarışmacıları neye uğradığını şaşırdı

Survivor'da dengeler finale adım adım yaklaşırken değişiyor. Acun Ilıcalı, yarışmacılarda ilgi uyandıran bir açıklamada bulundu. Survivor yarışmacılarına iki müjde birden veren ünlü televizyoncunun açıklaması gündem oldu. "Bundan sonraki günlerle ile ilgili iki tane haber vermiş olayım." diyen Acun Ilıcalı yarışmacılarla ilgili challange düşündüklerini ve karara vardıklarını belirtti.

AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU

Konseyde açıklamalarda bulunan Acun ılıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli İrem ile kazanıyorsun diyorlar. Şimdi yeni challange'ımı İrem'e karşı yapıyorum. Yani şöyle İrem bir takımdan oynayacak, ben bir takımdan oynayacağım. Güzel de bir ödül koyacağız. Ama kaybeden takım kaybedecek haberiniz olsun. Takımları seçeceğiz. Karşılıklı oyun oynayacağız. Ben böylece, 'Yıllardır İrem ile kazanıyor' baskısını kırmaya çalışacağım. İrem de gerçekten iyi olduğunu ispat etmiş olacak. Kısacası mavi takım, kırmızı takım bir voleybol maçı oynayacak. Ben bir takımda olacağım, İrem diğer takımda olacak."



ACUN ILICALI'DAN SURVIVOR YARIŞMACILARINI ŞAŞIRTAN MÜJDE

Basketbol oynamak isteyenlere de müjdeyi veren Acun ılıcalı, "Basketbola madem bu kadar sıcaksınız. Yarın mini bir basketbol oyunu oynayalım mı arkadaşlar? Oyunu biraz daha renklendirme adına misafirimiz olacak. Akıl oyunu oynayacaksınız. O, kazanan takımı takımına alacak. Kendisi sizin için geldi sağ olsun. Alperen Şengün, Dominik'te" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, NBA'in gelecekteki en büyük yıldızına teşekkür etti. Ünlü televizyoncunun açıklamaları Survivor yarışmacılarını heyecanlandırdı.

