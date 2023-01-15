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Acun Ilıcalı Survivor'a sahte diyen Nagihan Karadere'yi yerin dibine soktu!

15.01.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 bu akşam saat 20.00'de TV8 ekranlarında yeni sezonuna başladı. Acun Ilıcalı yeni sezon öncesinde Survivor Panaroma'ya katılarak açıklamalarda bulundu. Ilıcalı programda, daha önceki sezonlarda yarışmış olan Nagihan Karadere'nin yaptığı açıklamalara da değindi. O açıklamaları sizler için derledik...

Acun Ilıcalı Survivor'a sahte diyen Nagihan Karadere'yi yerin dibine soktu!

Nagihan Karadere Survivor için bomba açıklamalarda bulunmuştu. Yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunan Survivor Nagihan için Acun Ilıcalı'dan cevap geldi. Ilıcalı bugün Survivor 2023 ilk yayın öncesinde Survivor Panaroma'ya katıldı.

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ACUN ILICALI'DAN NAGİHAN'A CEVAP GELDİ

Acun Ilıcalı Survivor 2023 öncesi Survivor Panaroma'ya katılarak açıklamalarda bulundu. Hem yeni sezon için bilgilendirmeler yaptı hem de Nagihan Karadere'nin açıklamalarına cevap verdi.

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Nagihan'ın söylediklerini asla kabul etmediğini söyleyen Acun ılıcalı Karadere için şu açıklamayı yaptı: 'Nagihan hanım sağ olsun çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim.'

Açıklama sonrası Nagihan Karadere bir tweet atarak Acun ılıcalı'ya ulaşamadığını, telefonunun meşgul çaldığını belirtti.

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Ilıcalı ve Karadere'nin açıklamaları sonrası ikili gündem oldu.

'SURVİVOR'A GİTMEYİN' DEMİŞTİ

Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündemi epey meşgul etmişti. Survivor hakkında açıklamalar yapan Nagihan Karadere, yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin gitmemesi gerektiğini söyledi.

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En son Survivor 2022 AllStar'da yarışan Nagihan, Nisa'nın şampiyon olmasını kabullenememiş ve hem yarışmacılara hem de Survivor'a ateş püskürmüştü.

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’a katılan Karadere, yarışma içerisinde mobbinge uğradığını açıkladı.

TURABİ'YE DESTEK ÇIKTI

Turabi Çamkıran Survivor şampiyonlukları bulunan bir yarışmacı. Survivor için yaptığı açıklamalarla gündemde olan Turabi'ye o dönem Nagihan Karadere'den de destek gelmişti.

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Turabi ' Sevgili yeni Survivor kardeşlerim, aklınızın bile alamayacağı açlıkla ve zorlukla karşılaşacaksınız. Şimdilik içinizden 'Ben dayanırım, ben ne zorluklar, açlıklar gördüm!' diyeceksiniz. İlk haftadan sonra 'Ben nereye düştüm!' diye düşüneceksiniz.
Kazasız belasız hepimize güzel bir sezon dilerim." şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Nagihan da bu açıklamaya '' Aynen canım benim'' yazarak Turabi'ye destek çıkmıştı.


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