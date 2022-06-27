Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya düğünde! Tarzlarına yorum yağdı

Fenerbahçe'de top koşturan Dimitris Pelkas, hayatını Kiveli Marda ile birleştirdi. Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen düğün törenine; Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Teknik Direktör Jorge Jesus gibi isimler de vardı. Pelkas'ın düğününde en çok dikkat çeken isim ise Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya oldu.

Sosyal medyada evlenecekleri iddiası konuşulan Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'nın tarzı Instagram'da gündeme geldi.

Ayça Çağla Altunkaya'nın derin yırtmaçlı elbisesinin yanında Acun Ilıcalı'nın takım giymesi dikkat çekti. İkilinin tarzı genel olarak beğenilmedi ve ilginç yorumlar yapıldı. İşte ikilinin tarzlarına gelen yorumlardan bazıları:

İkisi de giyinmeyi bilmiyor

Acun artık giyinmeyi öğrensen mi?

Bari uyumlu bir çift olsaydınız!

Takım elbise giymesi bile bir mucize



