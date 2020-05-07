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Acun Ilıcalı'ya canlı yayında Nusret sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 15:39 | Son Güncelleme

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışması ile gündemde olan TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, dünya çapında popülerliğe sahip yakın arkadaşı Nusret Gökçe'nin mesajına cevap verdi.

Acun Ilıcalı'ya canlı yayında Nusret sürprizi

Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında ülkeler, yurt dışı uçuşlarını durdurdu. 'Survivor 2020' çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı da yaklaşık iki aydır Türkiye'den uzak kaldı.

Başarılı televizyoncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınlar ile hem takipçilerinin sorularını yanıtlıyor hem de sevenleriyle hasret gideriyor. Kızı Melisa'yı Instagram canlı yayınına çağıran Ilıcalı, bu sırada sürpriz bir isimden mesaj aldı.

Nusret Gökçe'den gelen 'alkış' emojisini kayıtsız kalmayan ünlü yapımcı, yakın arkadaşına övgüler yağdırdı. "Nusret kardeşim. Etlerini özledik, tadı hala damağımızda. Survivor'da bu dönemde Nusret ödülü olurdu, kısmet değilmiş. Mühim olan her şey normale dönsün. Hepimizin arzusu o" ifadelerini kullandı.

'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında fenomen olan Nusret, Ilıcalı'nın daveti üzerine her yıl Survivor ödülü olarak yarışmacılara yemek yapıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şu Nusrete şaşıyorum valla, Allah insana çirkin şansı versin.
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