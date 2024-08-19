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  4. Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmamıştı! Mehmet Ali Erbil, Acun Ilıcalı Fenerbahçe yönetimine girince...

Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmamıştı! Mehmet Ali Erbil, Acun Ilıcalı Fenerbahçe yönetimine girince...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.08.2024 10:37
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"Acun elinde mikrofonla benden yarım saat röportaj alabilmek için kapımda bir saat bekliyordu" diyerek Acun Ilıcalı'yı hedef alan ve sert ifadeler kullanan Mehmet Ali Erbil geri adım attı. Acun Ilıcalı'dan ise yanıt gelmedi. İşte Erbil'in itirafı...

Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmamıştı! Mehmet Ali Erbil, Acun Ilıcalı Fenerbahçe yönetimine girince...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil katıldığı bir programda Acun Ilıcalı'nın muhabirlikten kanal sahibi olmaya nasıl bu kadar hızlı geldiğini sorguladığı açıklamalarıyla çok konuşulmuştu.

Erbil "Acun elinde mikrofonla benden yarım saat röportaj alabilmek için kapımda bir saat bekliyordu. Birkaç yıl içinde iki tane ulusal kanal, bir dijital platform, İngiltere'de iki futbol takımı, iki özel uçak, sayısını bilmediğimiz tekneleri... Ben 50 yıldır televizyon starıyım, ne bir kanalım var ne bir uçağım var. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum" diyerek imalı ifadeler de kullanmıştı.

Acun Ilıcalı ise "Ona gülüyorum sadece. Kendisi Çarkıfelek'i ona sundurmadığımız için sinirlenmiş, öyle anlıyoruz. Çünkü dikkat ederseniz Çarkıfelek'i anons ediyoruz Cem Davran sunacak diye, bunun üzerine bir anda Mehmet Ali Erbil'den bu açıklamalar geliyor. Bunlar yaşadığımız şeyler, çok önemli değil" demişti.

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Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, "Şu an görüşüyor musunuz?" sorusu üzerine itirafta bulundu.

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"ZEYTİN DALI UZATTIM"

Mehmet Ali Erbil "Fenerbahçe yönetime girince ben büyüğü olarak ona zeytin dalı uzattım. 'Fenerbahçe birleştiricidir' dedim ama hiçbir şekilde dönüş olmadı. Acun aslında beni çok severdi zamanında benim evime girmiş röportaj yapmış yurt dışına her çıktığında bana hediye getiren birisiydi ama barışmıyorsak da çok da tınımda boşver" cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
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