MAGAZİN

Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı'na lüks hediye

MAGAZİN HABERLERİ | 25.12.2017 23:35 | Son Güncelleme 4 saat önce

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'na 225 bin TL değerinde bir saat aldığı iddia edildi.

Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı'na lüks hediye

Şu sıraları Survivor 2018 hazırlıklarına devam eden Acun Ilıcalı, geçtiğimiz eylül ayında evlendiği Şeyma Subaşı’na yaklaşık 225 bin liraya saat satın aldığı öne sürüldü.

Kızı Melisa ile birlikte Miami'de tatil yapan Subaşı yaptığı paylaşımlarla Instagram fenomenine dönüşmüştü. Birçok anını sosyal medyadan paylaşan Subaşı'nın paylaşımlarından birindeki saat detayı bu hediyeyi ortaya çıkardı.

Subaşı’nın kolundaki dünyaca ünlü marka olan Audemas Piguet’in “Royal Oak” adlı altın saat takipçilerin gözünden kaçmadı. Saatin değeri ise 57 bin 200 İsviçre Frangı yani yaklaşık 225 bin TL.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Canım Ailem oyuncuları yeniden buluştu

Canım Ailem oyuncuları yeniden buluştu

Dilay Korkmaz-Demet Akalın tartışmasına Hande Yener de katıldı!

Dilay Korkmaz-Demet Akalın tartışmasına Hande Yener de katıldı!

Kadir Çöpdemir ve Seda Akgül'den ilginç poz!

Kadir Çöpdemir ve Seda Akgül'den ilginç poz!

Yılbaşına ayrı girecekler!

Yılbaşına ayrı girecekler!

Çağatay Ulusoy, Melisa Aslı Pamuk'u istiyor!

Çağatay Ulusoy, Melisa Aslı Pamuk'u istiyor!

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın aşk fotoğrafları!

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın aşk fotoğrafları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.