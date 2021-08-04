Ada Masalı 8. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Ada Masalı'nda Zeynep ve Aliye arasında büyük kavga

Star TV'nin Ay Yapım imzalı Ada Masalı'ndan yeni tanıtım seyirciyle buluştu. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın 8. yeni bölümü 10 Ağustos Salı akşamı ekrana gelecek.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada Masalı'nın son bölümünde bütün sırlar ortaya döküldü. Haziran'a (Ayça Ayşin Turan) artık bambaşka biriyle karşı karşıya kalacağının gözdağını veren Poyraz (Alp Navruz) tavırlarıyla Haziran'ı çileden çıkardı.



Hakan'ın (Cem Anıl Kenar) ihanetini öğrenen Poyraz kendisini tutamazken Haziran'ın da bu işe dahil olduğunu öğrenmesiyle büyük bir yıkım yaşadı.

Aralarında iş ilişkisinden öte bir şey olamayacağını Poyraz'a söyleyerek onu kendisinden uzaklaştırmaya çalışan Haziran, bambaşka bir Poyraz'la tanışarak kıskançlık krizine girdi. Fabrikanın bilançolarının sızdırılmasında Hakan ve Haziran'ın parmağı olduğunu öğrenen Poyraz ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kendisini ifade etmek için elinden geleni yapan Haziran'ın çabaları karşılıksız kaldı. Haziran'ın büyük sırrının ortaya çıkmasının ardından Poyraz başta olmak üzere adalıların Haziran'a karşı tavrının nasıl değişeceği merakla beklenirken dizinin yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ön izleme sahnesinde Haziran ve Poyraz, kavga eden Zeynep ve Aliye'yi ayırmaya çalışırken Aliye, Haziran ve Poyraz'ın ilişki yaşamasına müsaade etmeyeceğini söylüyor.

Ali Bilgin'in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli'nin ise yönetmenliğini üstlendiği 'Ada Masalı'nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Cem Anıl Kenar, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Mesut Özkeçeci, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor.



