MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ada Masalı 8. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Ada Masalı'nda Zeynep ve Aliye arasında büyük kavga

Ada Masalı 8. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Ada Masalı'nda Zeynep ve Aliye arasında büyük kavga

04.08.2021 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yaz dizisi Ada Masalı'nın 8. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ada Masalı'nın yeni bölüm ön izleme sahnesinde ise Zeynep (İpek Tenolcay) ve Aliye (Bedia Ener) büyük bir kavgaya tutuşurken Aliye, yaşadığı müddetçe Haziran ve Poyraz arasında hiçbir şey olamayacağının altını çiziyor.

Star TV'nin Ay Yapım imzalı Ada Masalı'ndan yeni tanıtım seyirciyle buluştu. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın 8. yeni bölümü 10 Ağustos Salı akşamı ekrana gelecek.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada Masalı'nın son bölümünde bütün sırlar ortaya döküldü. Haziran'a (Ayça Ayşin Turan) artık bambaşka biriyle karşı karşıya kalacağının gözdağını veren Poyraz (Alp Navruz) tavırlarıyla Haziran'ı çileden çıkardı.

Ada Masalı (2)
Hakan'ın (Cem Anıl Kenar) ihanetini öğrenen Poyraz kendisini tutamazken Haziran'ın da bu işe dahil olduğunu öğrenmesiyle büyük bir yıkım yaşadı.

Ada Masalı (1)

Aralarında iş ilişkisinden öte bir şey olamayacağını Poyraz'a söyleyerek onu kendisinden uzaklaştırmaya çalışan Haziran, bambaşka bir Poyraz'la tanışarak kıskançlık krizine girdi. Fabrikanın bilançolarının sızdırılmasında Hakan ve Haziran'ın parmağı olduğunu öğrenen Poyraz ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kendisini ifade etmek için elinden geleni yapan Haziran'ın çabaları karşılıksız kaldı. Haziran'ın büyük sırrının ortaya çıkmasının ardından Poyraz başta olmak üzere adalıların Haziran'a karşı tavrının nasıl değişeceği merakla beklenirken dizinin yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ön izleme sahnesinde Haziran ve Poyraz, kavga eden Zeynep ve Aliye'yi ayırmaya çalışırken Aliye, Haziran ve Poyraz'ın ilişki yaşamasına müsaade etmeyeceğini söylüyor.

Ali Bilgin'in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli'nin ise yönetmenliğini üstlendiği 'Ada Masalı'nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Cem Anıl Kenar, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Mesut Özkeçeci, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Devlet, milletine bir açıklama borçludur""Devlet, milletine bir açıklama borçludur"
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Ünlü oyuncunun son hâli şaşırttı! Ünlü oyuncunun son hâli şaşırttı!
Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

'Sarıklı amiral' emekli edildi

'Sarıklı amiral' emekli edildi

Konya'daki katliamda yeni gelişme! Katil zanlısı yakalandı

Konya'daki katliamda yeni gelişme! Katil zanlısı yakalandı

Barış Saylak yine gündemde! Altaylı'nın yazısı olay oldu

Barış Saylak yine gündemde! Altaylı'nın yazısı olay oldu

İki doz aşı yaptırmayanlar yarından itibaren kahvehanelere alınmayacak

İki doz aşı yaptırmayanlar yarından itibaren kahvehanelere alınmayacak

Meteoroloji'den yangın bölgesi için hafta sonu yağış tahmini

Meteoroloji'den yangın bölgesi için hafta sonu yağış tahmini

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.