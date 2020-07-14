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Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti! Adalet Ağaoğlu kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 17:27 | Son Güncelleme

Türk edebiyatının önemli yazarlarından ünlü romancı Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Adalet Ağaoğlu çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşama gözlerini yumdu. Vasiyeti üzerine Adalet Ağaoğlu cenazesi Boğaziçi Üniversitesi’ne getirildi ve ünlü romancı buradan uğurlandı. Şimdi Adalet Ağaoğlu hayatı merak ediliyor. İşte Adalet Ağaoğlu hayatı...

Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti! Adalet Ağaoğlu kimdir?

Bir süredir hastanede yoğun bakımda olan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü yazar Adalet Ağaoğlu sabaha karşı hayatını kaybetti. Türk edebiyatına sayısız önemli eser vermiş olan ve Türk edebiyatının en önemli yazarları arasında sayılan Adalet Ağaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nden son yolculuğuna uğurlandı. Adalet Ağaoğlu hayatı ve kitapları merak ediliyor. İşte Adalet Ağaoğlu eserleri ve hayat hikayesi...

Adalet Ağaoğlu kimdir?

Adalet Ağaoğlu nereli olduğu ve nasıl bir hayat yaşadığı merak ediliyor. 23 Ekim 1929 tarihinde Ankara, Nallıhan’da dünyaya gelen Adalet Ağaoğlu; 1950 yılında Ankara Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Edebiyata ilgisi şiir ile başlayan Adalet Ağaoğlu, yazın hayatı boyunca ağırlıklı olarak roman ve öykü türünde çeşitli eserler verdi. Yazarın roman ve öykü dışında deneme, oyun ve anı türünde eserleri de bulunuyor. Eserlerinde toplumsal sorunlara sıklıkla değinen Adalet Ağaoğlu, Ankara’nın ilk özel tiyatrosu olan Meydan Sahnesi’nin de kurucuları arasında bulunuyor.

1986 senesinde İnsan Hakları Derneği kurucuları arasında bulunan ünlü romancı, 2005 yılında derneğin politikaları nedeniyle dernekten istifa etti. Adalet Ağaoğlu’nun aldığı ödüller arasında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Aydın Doğan Roman Ödülü, Sedat Simavi Edebiyat Ödülü ve Türkiye İş Bankası Büyük Ödülü bulunuyor. Adalet Ağaoğlu kaç yaşında hayatını kaybettiği de merak ediliyor. Adalet Ağaoğlu 91 yaşında vefat etti.

Adalet Ağaoğlu kitaplar

Adalet Ağaoğlu’nun ilk romanı olan Ölmeye Yatmak, büyük tartışmaların konusu oldu. Ölmeye Yatmak romanının ardından yazdığı Bir Düğün Gecesi ve Hayır romanları bir üçleme haline geldi ve Adalet Ağaoğlu bu romanlarla çok sayıda ödül aldı. Aynı zamanda Ruh Üşümesi, Çok Uzak Çok Yakın ve Yüksek Gerilim eserleriyle de çok sayıda ödüle layık görüldü. Bunların yanı sıra Fikrimin İnce Gülü, Üç Beş Kişi ve Dert Dinleme Uzmanı gibi eserleriyle geniş bir okur kitlesi edindi.

adalet ağaoğlu cenazesi

Adalet Ağaoğlu cenazesi

Türk edebiyatının önemli yazarlarından olan Adalet Ağaoğlu cenazesi vasiyeti üzerinde Boğaziçi Üniversitesi’ne getirildi. Yazarın naaşının bulunduğu cenaze aracı, üniversitenin güney kampüsünde yer alan meydana geldi. Cenaze, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Suat Sümer, üniversite çalışanları ve öğretim üyeleri tarafından karşılandı. Burada Adalet Ağaoğlu için bir tören düzenlendi ve Rektör Mehmed Özkan cenaze aracının başında bir konuşma yaptı.

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