Adalet Birliği filmi ne zaman çekildi? İşte Adalet Birliği filminin oyuncuları

Adalet Birliği filminin çekimleri ilk olarak 2016’da başladı, daha sonra ise Kasım 2017’de vizyona girdi. Adalet Birliği filmi, temelde DC evrenindeki en önemli kahramanların bir araya geldiği bir film olarak karşımıza çıkıyor. Adalet Birliği filminin yapımı 600 milyon dolara mal olurken, film beyaz perdeden $652,9 milyon hasılat elde etti. DC evrenin en gözde karakterlerinin yer aldığı filmin hasılatı ise beklentilerin altında kaldı.

ADALET BİRLİĞİ KONUSU

Zack Snyder'ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Justice League, dünya için yeni bir tehlikenin ortaya çıkmasıyla Batman'in yeni kötülüğe karşı koyacak bir süper kahraman ekibini bir araya getirmesini anlatıyor.

Superman'e olanlardan sonra, insanlığa olan inancı, Bruce Wayne'in öncekilerden daha da güçlü bir düşmana karşı yeni arkadaşı Diana Prince'in de yardımını almasına neden olur. Batman ve Wonder Woman birlikte hareket ederek, yeni uyanan bir tehdide karşı, meta insanlardan oluşan bir takım oluştururlar.

ADALET BİRLİĞİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Adalet Birliği filminin oyuncu kadrosunda Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amy Adams, Amber Heard, J. K. Simmons ve Willem Dafoe yer almaktadır. Filmin temel çekimleri 11 Nisan 2016'da başladı. Film, 17 Kasım 2017'de vizyona girdi.