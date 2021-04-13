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Adalet Birliği filmi ne zaman çekildi? İşte Adalet Birliği filminin oyuncuları

13.04.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orijinal adı Justice League olan, Türkçe’ye ise Adalet Birliği olarak çevrilen film, süper kahraman evreni DC Comics’in bir filmidir. Adalet Birliği, DC evreni olarak bilinen evrenin beşinci filmidir. Filmin yönetmen koltuğunda DC Comics evrenin diğer filmlerinde de imzası bulunan Zack Snyder otururken, filmin senaryosunu ise Chris Terrio kaleme aldı. Adalet Birliği filminin başrollerinde ise Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot ve Ezra Miller gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor.

Adalet Birliği filmi ne zaman çekildi? İşte Adalet Birliği filminin oyuncuları

Adalet Birliği filminin çekimleri ilk olarak 2016’da başladı, daha sonra ise Kasım 2017’de vizyona girdi. Adalet Birliği filmi, temelde DC evrenindeki en önemli kahramanların bir araya geldiği bir film olarak karşımıza çıkıyor. Adalet Birliği filminin yapımı 600 milyon dolara mal olurken, film beyaz perdeden $652,9 milyon hasılat elde etti. DC evrenin en gözde karakterlerinin yer aldığı filmin hasılatı ise beklentilerin altında kaldı.

ADALET BİRLİĞİ KONUSU

Zack Snyder'ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Justice League, dünya için yeni bir tehlikenin ortaya çıkmasıyla Batman'in yeni kötülüğe karşı koyacak bir süper kahraman ekibini bir araya getirmesini anlatıyor.

Superman'e olanlardan sonra, insanlığa olan inancı, Bruce Wayne'in öncekilerden daha da güçlü bir düşmana karşı yeni arkadaşı Diana Prince'in de yardımını almasına neden olur. Batman ve Wonder Woman birlikte hareket ederek, yeni uyanan bir tehdide karşı, meta insanlardan oluşan bir takım oluştururlar.

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ADALET BİRLİĞİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Adalet Birliği filminin oyuncu kadrosunda Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amy Adams, Amber Heard, J. K. Simmons ve Willem Dafoe yer almaktadır. Filmin temel çekimleri 11 Nisan 2016'da başladı. Film, 17 Kasım 2017'de vizyona girdi.

ADALET BİRLİĞİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Temmuz 2015'te filmin çekimlerinin Wonder Woman filminin temel çekimlerinin bitmesinden sonra 2016'nın baharında başlayacağı açıklandı. Bölüm 1'in temel çekimleri güneydoğu İngiltere'deki Warner Bros. Studios, Leavesden'in yanı sıra Londra, İskoçya ve İzlanda'daki çeşitli yerlerde 11 Nisan 2016 'da başladı.

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ADALET BİRLİĞİ OYUNCULARI

  • Ben Affleck
  • Gal Gadot
  • Jason Momoa
  • Ezra Miller
  • Ray Fisher
  • Henry Cavill
  • Jeremy Irons
  • Kiersey Clemons
  • Jesse Eisenberg
  • Amber Heard
  • Amy Adams

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  • Willem Dafoe
  • J.K. Simmons
  • Connie Nielsen
  • Diane Lane
  • Billy Crudup
  • Lisa Loven Kongsli
  • Ciarán Hinds
  • Michael McElhatton
  • Joe Morton
  • Daniel Stisen
  • Eleanor Matsuura
  • Alexandra Ford
  • Robin Wright

ADALET BİRLİĞİ TÜRKÇE DUBLAJ ÖZEL FRAGMAN


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