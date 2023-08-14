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Adalet dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Adalet dizisi konusu ve oyuncuları

14.08.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Adalet dizisi bu akşam TRT 1 yayın akışında yer alıyor. Yeni bölümleri Tabii'de yayınlanan dizinin oyuncuları arasında ünlü isimler yer alıyor. Peki, Adalet dizisi konusu nedir, oyuncuları arasında kimler var?

Adalet dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Adalet dizisinin konusu kızı öldürülen bir babanın hikayesi. Araştırmaları sonucunda tespit ettiği olağan şüphelileri kaçıran Selim, kızının katilini bulmaya çalışıyor. Adalet dizisi oyuncuları arasında Burak Sergen, Yurdaer Okur gibi ünlü isimler bulunuyor.

ADALET DİZİSİ KONUSU

Adalet dizisinin konusu bir babanın kızının öldürülmesi üzerinden ilerliyor. Kızını kaybeden baba katili bulmak için düzenlediği televizyon programıyla şüphelileri ekran karşısına çıkararak oylamaya sunuyor.

adalet

Dizi, kızının katillerinin cezasını çekmediği için adalet sistemi tarafından hayal kırıklığına uğramış olan siber güvenlik uzmanı Selim'in öfkesini ve intikam arzusunu anlatıyor.

ADALET DİZİSİ OYUNCULARI

Adalet dizisi oyuncuları arasında Burak Sergen, Yurdaer Okur, Mahir Günşiray, Erdem Kaynarca ve Ela Yörüklü yer alıyor.

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