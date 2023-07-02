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  4. Adana’da 1 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte saniye saniye dehşet anları...

Adana’da 1 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte saniye saniye dehşet anları...

02.07.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 29 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Feci kazanın araç kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kaza, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kozan yolunda 29 Haziran'da meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Ali Çetiner (56) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu hafif ticari araç, yol kenarındaki çalılık alana devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki yaralı 4 kişiyi hastaneye kaldırırken yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü Ali Çetiner’in de hayatını kaybettiğini belirledi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, karşı yönden gelen bir aracın kamerasına yansıdı. Dehşet anlarına tanık olan araçtakiler korku dolu anlar yaşadı.

Ali Çetiner'in bayram ziyareti için gittiği akrabalarının yanından döndüğü öğrenilmişti. (İHA)

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Adana kaza

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