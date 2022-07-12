HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

12.07.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da akrabaların silahlı kavgası kanlı bitti. Evde oturdukları sırada akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Polis, olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Dehşete düşüren olay, Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen H.A.D, Ramazan Burak Yıldırım ve Ahmet Tarık Özdemir arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

58c9660c8d8fe69532e17031fa8e56fc

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.A.D, tabanca ile Ramazan Burak Yıldırım ve Ahmet Tarık Özdemir’e tabancayla ateş açıp kaçtı. Silah sesleri duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

4c0a4e3a71bbe13a2f87fe6418cf3a5a

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Ahmet Tarık Özdemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdemir’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren H.A.D’yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli’de feci kaza! Tur minibüsü uçuruma yuvarlandıTunceli’de feci kaza! Tur minibüsü uçuruma yuvarlandı
Haberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilkHaberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilk
Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözlerBahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

20 yıl sonra ilk kez oldu! Dolar ve euro eşitlendi

20 yıl sonra ilk kez oldu! Dolar ve euro eşitlendi

Dünya bu görüntülerle çalkalanıyor! Biden'ın oğlunun telefonundan çıktı

Dünya bu görüntülerle çalkalanıyor! Biden'ın oğlunun telefonundan çıktı

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

Kahreden fotoğraf! Başından ayrılamadılar: Feryatlar, gözyaşları...

Kahreden fotoğraf! Başından ayrılamadılar: Feryatlar, gözyaşları...

"Ben yarım taktım, sen niye çeyrek taktın?" meselesinde yine dehşet!

"Ben yarım taktım, sen niye çeyrek taktın?" meselesinde yine dehşet!

ABD'den çarpıcı açıklama! "Yüzlerce İHA gönderecek" diyerek duyurdular... Rusya-Ukrayna savaşında yeni aktör iddiası

ABD'den çarpıcı açıklama! "Yüzlerce İHA gönderecek" diyerek duyurdular... Rusya-Ukrayna savaşında yeni aktör iddiası

İlginizi Çekebilir

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

İtalya mahkemesinden ülkede infial yaratan karar!

İtalya mahkemesinden ülkede infial yaratan karar!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.