HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'da feci kaza! Cip, elektrikli motosiklete çarptı: 10 yaşındaki çocuk öldü, baba yaralandı

Adana'da feci kaza! Cip, elektrikli motosiklete çarptı: 10 yaşındaki çocuk öldü, baba yaralandı

25.09.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da cip, elektrikli motosiklete çarptı. Kaza sonucu 10 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk öldü, babası yaralandı. Kazanın ardından kaçan cipin sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı.

Adana'da feci kaza! Cip, elektrikli motosiklete çarptı: 10 yaşındaki çocuk öldü, baba yaralandı

Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı alt geçidinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan cip, alt geçitte Suriye uyruklu Muhammed İzzo'nun (35) kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve baba-oğul yaklaşık 50 metre savruldu. Cipin sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan baba-oğul, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Başından ağır darbe alan çocuk, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi devam eden baba Muhammed İzzo'nun da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Baba-oğulun, çiçek ve pamuk şeker sattıkları, iş sonrası eve dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

1fa42de1ee44526b4816686bc881ce02

İzmir'de sabaha karşı sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölüİzmir'de sabaha karşı sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

KAÇAN SÜRÜCÜ DÜŞEN PLAKADAN BULUNDU

Öte yandan, kaçan sürücü ise aracın plakasının kaza sırasında yola düşünmesi sonucu polis tarafından tespit edilerek, kısa sürede gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avukat kılığına girip duruşmada ünlü gangsteri öldürdülerAvukat kılığına girip duruşmada ünlü gangsteri öldürdüler
Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadıDünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı
Sabaha karşı büyük korku! 11 kişi hastaneye kaldırıldıSabaha karşı büyük korku! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Rize meydanında yakacağım

Rize meydanında yakacağım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yasaklandı! Yeni uygulama 5 Ekim'de başlıyor

Yasaklandı! Yeni uygulama 5 Ekim'de başlıyor

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.